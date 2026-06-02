中職／兄弟異動無關戰績 劉志威：一直以來都沒有考量教練團調整

中信兄弟隊今天公布人事異動，並非教練團異動，而是由兩位隊史傳奇球星彭政閔、周思齊接手球隊運作，分別出任領隊、農場主管，中信育樂營運長劉志威表示，這項異動與球隊戰績沒有任何關係，一直以來也都沒有教練團調整的考量。

兄弟本季戰績低迷，始終不曾離開爐主位置，只差一步就將確定從上半季爭霸中出爐，是否有教練團異動一直備受關注，最終開獎為制服組異動，一軍教練團並無任何變動。

中信教頭平野惠一。聯合報系資料照

總教練平野惠一賽前對於相關提問並未正面回覆，僅表示稍後將由球團統一說明。

劉志威表示，這項異動是中信育樂公司、集團對於產業發展升級所做的因應，「從去年年底就有這樣的思考，只是後面人員的安排需要一段時間，因為大家都有各自任務，和戰績沒有任何關係。」他也證實，「關於教練團調整，一直以來都沒有這樣的考量。」