中職／陳鏞基關節發炎已調整恢復 預計3日回到一軍

中職統一7-ELEVEn獅隊42歲老將陳鏞基先前因為關節發炎下二軍，總教練林岳平表示，陳鏞基已經調整恢復，時間到了明天就會升上一軍。

陳鏞基今年為引退年，目前為止本季一軍有5場出賽，總計8打數敲出1支安打，打擊率1成25，前一場一軍出賽為5月23日與台鋼雄鷹隊交手。

陳鏞基於5月24日下二軍，下到二軍後在5月29、30日有出賽紀錄，總計5打數敲出3支安打，包括1支二壘打，近況不錯。

獅隊今天起先作客台北大巨蛋與中信兄弟打2連戰，接著週末將以台北大巨蛋為主場與富邦悍將打3連戰，陳鏞基也有隨隊。

獅隊總教練林岳平賽前受訪表示，陳鏞基先前是腳關節發炎，下二軍已經調整好恢復了，獅隊今天先發投手郭俊麟投完會下二軍，陳鏞基明天就會回到一軍。