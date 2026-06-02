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中職／洋將FA從228改115直言意義不大 餅總：不如設轉隊費

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
季前因坎南引起討論的「228洋將條款」走入歷史，時間提前至1月15日。（台鋼雄鷹隊提供）
季前因坎南引起討論的「228洋將條款」走入歷史，時間提前至1月15日。（台鋼雄鷹隊提供）

中職聯盟昨天領隊會議確定「228洋將條款」走入歷史，洋將與原球隊議約最終日為1月15日，之後便視為自由球員，統一獅隊總教練林岳平看這項變革，直言沒有什麼意義，不需以時間點設限接觸、轉隊，「倒不如設轉隊費。」

中職規章第17章第96條規定「外國籍球員於同一年度中不得轉換球隊，每年球員註冊期限截止時為球團註冊球員者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權。」今年因台鋼雄鷹隊在1月就自爆簽下坎南惹議，再次掀起討論，昨天在領隊會議中決議廢止。

林岳平對此認為意義不大，不管設在什麼時間點都沒差，「只要設在球季前都沒差，除非設在4月以後。」他解釋，原本規章的用意在於互不挖角，但如果選手表現好，有球隊願意用更高額去交涉，「我認為也行，就設一個轉隊費，球季結束後，你喜歡我的選手就買去。」

他坦言，用時間點去設限是否接觸、轉隊沒有意義，設不如設轉隊費，「留不住，起碼有個轉隊費。」

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林岳平 中職

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