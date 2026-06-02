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中職／獅隊愛開盲盒、兄弟買確認款 餅總不競價洋投考量投報率

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅總教練林岳平。本報資料照片
統一獅總教練林岳平。本報資料照片

統一獅隊洋投近年成為各隊挖角市場，而獅隊也成最常嘗試全新面孔外援的球隊，總教練林岳平指出，原有洋投被挖走，代表合約價碼會更高，當投資報酬風險太高，就會思考能否用合理價碼找到同等戰力，他不諱言獅隊在看洋投上，「我認為我們有我們獨特的看法。」

獅隊今天的對手中信兄弟隊，目前一軍註冊的4位洋投，只有德保拉的中職起點就是兄弟，羅戈由富邦悍將隊挖掘，勝騎士、菲力士都從獅隊起步，若看新簽洋投，黎克已被註銷，馬奎爾、陶樂尚未看到一軍「開箱」可能性。

獅隊近年唯一從已有中職他隊資歷中尋覓的洋投為2021年霸能，堪稱最愛找新面孔的球隊，眼光也一向備受肯定，去年除了布雷克回鍋外，啟用5位沒有中職資歷的洋投，貢獻10勝的蒙德茲防禦率3.51已是5人之中最高，本季新洋投則有喬登、銳力獅，前者5場登板拿下2勝0敗、防禦率1.38，銳力獅近兩場內容欠佳，但前4場全數都是5局以上、失1分以下。

談到勇於嘗試新洋投，林岳平指出，新洋投的風險在於不知道來了能不能適應，只要球隊簽下，「剩下就是怎樣讓選手融入團隊，表現出他的戰力，彌補原有洋將的流失。」

林岳平不諱言，洋將轉隊，價碼一定是高於原本合約，「我們選擇不競價，就是投資報酬（風險）太高，我們是不是可以找到新的戰力，表現出來的能力符合同等戰力，投資報酬會比較符合。」

他說：「我不會排斥選手追尋更大合約，能找到可以快速融入的戰力就好，找不到或找不好就是輸啊！但目前來看，我們都在成功的例子上。」獅隊找洋投品質有保證，林岳平對此笑笑說：「我認為我們有我們獨特的看法，近期找來的方向也都不錯。」他也強調，找只是第一關，重點仍是讓選手發揮出應有能力。

2026世足賽倒數

中職 羅戈 林岳平

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