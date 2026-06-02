韓職／明星賽投票開跑 先發投手韓華鷹推薦王彥程

韓職明星賽將於7月11日在蠶室棒球場登場，先發投手位置韓華鷹並未推薦老將柳賢振、而是「台灣王子」王彥程，票選結果22日出爐，有望看到王彥程首度站上韓職明星賽舞台。

蠶室棒球場將於今年末拆除、改建為巨蛋球場，根據韓媒OSEN今天報導，即將在蠶室棒球場最後一次舉辦的明星賽盛典，球迷票選名單中並沒有韓美職棒通算200勝紀錄的39歲老將柳賢振。

韓職昨天公布了本季明星賽Best12球迷票選各球團候選名單，候選名單由各球團推薦各守備位置1名球員組成，每隊12人、共120名球員入選，投手則分為先發、中繼與救援投手各1人，總共3人。

其中韓華鷹並沒有推薦柳賢振，而是推薦了本季人氣超旺、來自台灣的25歲亞洲外援王彥程。報導指出，來自台灣的王彥程本季以高CP值外援投手之姿大放異彩，僅以10萬美元（約新台幣310萬元上下）年薪加盟，目前11場出賽中繳出5勝2敗、防禦率3.24的成績，持續書寫亞洲外援成功神話。

不過報導也提及，雖然柳賢振未列入名單，但仍有機會透過總教練推薦球員身分參加明星賽。

韓職明星賽球迷投票自昨天下午4時開始，至6月21日下午2時截止，共進行21天，並將於6月22日公布最終統計結果。球迷可透過KBO官網、KBO官方App以及新韓銀行App投票，每天每個平台可投1次，因此每天最多可投3票，不過僅限有實名制韓國手機號碼才能投。