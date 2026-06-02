中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

中信兄弟隊從常勝軍變成墊底球隊，球團啟動人事異動，今天下午正式宣布，彭政閔升任中信兄弟球團領隊，二軍總教練將由中信兄弟農場野手發展總監林明憲兼任，周思齊則接掌中信兄弟農場主管。

兄弟今年從球季第一天開始，排名只有並列第5和單獨第6這兩種，還不曾擺脫爐主，至今天賽前戰績13勝29敗1和、勝率0.310。

彭政閔19年選手生涯都在兄弟度過，堪稱兄弟隊史神主牌級球星，引退後陸續擔任副領隊、農場總監，直到2023年季中接任一軍總教練，帶兵不到1季請辭，2024年起改任二軍教頭兼農場主管。

周思齊20年職棒生涯有16年效力兄弟，同樣是隊史傳奇球星，退役後擔任亞洲棒球總會會長辜仲諒的特助，近期也隨辜仲諒現身大巨蛋場邊。

中信育樂股份有限公司（以下簡稱中信育樂）今日正式宣布旗下棒、籃球團之重大人事異動。為持續朝向更趨專業、細緻的職掌分工，全面強化集團運動產業的整體運行效率。即日起，將由彭政閔正式升任中信兄弟球團領隊，二軍總教練將由中信兄弟農場野手發展總監林明憲兼任，周思齊則接掌中信兄弟農場主管。此外，中信特攻籃球隊總經理（GM）一職，新球季也將由陳暉接任；原領隊劉志威將專任中信育樂營運長職務，全面統籌並主導旗下球團之長遠佈局，並引領中信兄弟領隊彭政閔與中信特攻總經理陳暉，共同開創中信育樂全新篇章。

關於中信兄弟，彭政閔原擔任二軍總教練兼農場主管，即日起正式升任領隊。未來他將全權負責中信兄弟一、二軍的團隊戰力編制及球隊體系運行。球團將借重彭政閔領隊深厚的棒球專業與指標性影響力，引領中信兄弟邁向更趨完善的全新紀元，再創新高峰。

隨著彭政閔升任領隊，關於農場主管一職，球團宣布將聘任亞洲棒球總會（BFA）會長特助周思齊接掌農場主管，未來也將全面接手中信兄弟農場養成與新人培訓工作，持續為一軍孵化新生代核心戰力。中信兄弟二軍總教練則是由目前擔任農場野手發展總監的林明憲兼任。

另一方面，中信特攻未來也將迎來全新管理核心。原由劉志威擔任的中信特攻籃球隊總經理職務，將正式交棒給資歷豐富的陳暉，新球季將出任中信特攻籃球隊總經理一職，統籌中信特攻籃球隊之戰力編制與體系運行。球團期許陳暉能以其專業的籃球背景與行政經驗，引領中信特攻深化團隊核心DNA，在賽場上延續強權風采。

中信育樂營運長劉志威，未來將站在更宏觀的集團運動產業視角，引領中信兄弟領隊彭政閔與中信特攻總經理陳暉，並全權負責中信育樂旗下所有球團的品牌行銷、商業贊助、球場營運與整體商務運作。接下來，劉志威營運長也將發揮多年累積的豐富管理經驗，持續強化集團的商業核心競爭力，為球迷構築更具沉浸感的全方位觀賽體驗，以及更多元、高質感的運動周邊生態圈。

中信育樂強調，本次人事異動代表著球團將走向更精準、更成熟的職業化經營模式。未來將在劉志威營運長總攬全局的策略指引下，一體化推進品牌商務之長遠佈局，並由彭政閔、周思齊、陳暉等前線專業核心團隊全力落實戰力之深耕。中信育樂將以更穩健、專業的步伐，全面深化球迷服務與觀賽價值，開創台灣職棒與職籃的全新觀賽體驗，繼續回饋廣大的球迷。