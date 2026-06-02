中職／墊底兄弟傳管理階層異動 彭政閔升任領隊職務大滿貫！

中信兄弟隊本季戰績一路墊底，儘管上周以二連勝收尾，今天傳出將有異動，據了解彭政閔將出任領隊，周思齊則擔任農場總監，林明憲二度出任二軍總教練。

兄弟今年從球季第一天開始，排名只有並列第5和單獨第6這兩種，還不曾擺脫爐主，至今天賽前戰績13勝29敗1和、勝率0.310。

兄弟今天在台北大巨蛋擔任主場球隊，傳出將有異動，據了解彭政閔將出任領隊、周思齊擔任農場總監，整合球隊一、二軍之間戰力流動。

彭政閔19年選手生涯都在兄弟度過，堪稱兄弟隊史神主牌級球星，引退後陸續擔任副領隊、農場總監，直到2023年季中接任一軍總教練，帶兵不到1季請辭，2024年起改任二軍教頭兼農場主管，如今再接領隊將寫下另類職務大滿貫。

周思齊同樣是兄弟隊史傳奇球星，退役後擔任亞洲棒球總會會長辜仲諒的特助，近期也隨辜仲諒現身大巨蛋場邊。