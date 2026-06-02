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中職／台語天王陳雷「動紫趴」亮相 八三夭樂團壓軸登場

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台語天王陳雷將在「動紫趴」展現經典嗓音。圖／樂天桃猿隊提供
台語天王陳雷將在「動紫趴」展現經典嗓音。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊年度音樂主題盛會「動紫趴」19日開唱，小男孩樂團賽前揭幕，柯有倫與金曲樂團麋先生賽後接力點燃熱度，球團今天再度宣布20日演出陣容，台語天王陳雷賽前暖場，金曲歌王呂士軒、家家、八三夭樂團賽後輪番登台。

猿隊19日將在桃園棒球場迎戰味全龍隊，20、21日對富邦悍將隊進行2連戰，「動紫趴」這3天陸續登場，球團今天宣布第二波訊息如下：

樂天桃猿「動紫趴」6月20日將迎來第二天演出，從賽前暖場到賽後舞台，集結經典、流行、嘻哈與搖滾等多元音樂能量，打造層次鮮明的一日卡司安排，讓球迷在球場裡一次感受不同世代交會的音樂魅力，也為動紫趴週末持續堆疊熱度。

賽前演出由陳雷與山的孩子登場表演。身為動紫趴全勤班底，山的孩子將以熟悉歌聲陪伴球迷迎接比賽開打；陳雷則將以深具群眾共鳴的經典嗓音與舞台魅力登場。身為台語歌壇代表性歌手之一，陳雷多年來以多首膾炙人口的作品深植人心，兼具高度傳唱度與親切自然的舞台風格，總能迅速拉近與觀眾距離。此次登上動紫趴舞台，也將透過一首首耳熟能詳的旋律，為第二日活動提前炒熱現場氣氛，帶領10號隊友們在開賽前率先進入屬於球場派對的節奏。

賽後則由呂士軒、家家與八三夭樂團輪番開唱。曾獲第36屆金曲獎最佳華語男歌手獎與最佳華語專輯獎的呂士軒，將以鮮明節奏感與個人風格兼具的演出，為賽後舞台注入率性張力；家家則將以溫厚而極具辨識度的嗓音登場，也將為第二日舞台帶來細膩而深刻的情感層次；壓軸登場的八三夭樂團，則將以兼具熱血能量與青春共鳴的音樂風格，為第二日賽後舞台掀起高潮。

對許多歌迷而言，八三夭像是一段青春裡反覆響起的聲音，從友情、夢想、成長到不服輸的熱血情緒，他們的作品承載著許多人共同走過的青春記憶，也總能在熟悉旋律響起時，迅速引發全場共鳴。適逢八三夭即將於 8月15日至8月16日舉辦「小巨蛋生日趴」，此次登上動紫趴舞台，更像是一場提前引爆夏日熱血能量的暖身派對。屆時八三夭也將以高能量現場演出與強烈互動感染力，帶領全場氣氛一路衝上高點，為動紫趴第二日留下最熱血、也最具青春感的壓軸時刻。

樂天桃猿表示，動紫趴第二日卡司安排兼顧情感鋪陳與現場爆發力，從賽前暖場到賽後舞台層層推進，將讓10號隊友們在棒球賽事之外，也能沉浸在屬於動紫趴的音樂節奏之中，一起感受不同風格交織出的夏日球場魅力。

家家將以溫厚而極具辨識度的嗓音登場。圖／樂天桃猿隊提供
家家將以溫厚而極具辨識度的嗓音登場。圖／樂天桃猿隊提供

八三夭樂團20日賽後壓軸登場。圖／樂天桃猿隊提供
八三夭樂團20日賽後壓軸登場。圖／樂天桃猿隊提供

金曲歌王呂士軒將為賽後舞台注入率性張力。圖／樂天桃猿隊提供
金曲歌王呂士軒將為賽後舞台注入率性張力。圖／樂天桃猿隊提供

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台語 柯有倫 中職

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