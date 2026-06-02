棒球／新竹市6月籌組城市棒球隊 陳瑞振接任總教練率隊啟航

新竹市府推動棒球運動發展，今宣布6月籌組「新竹市城市棒球隊」，市長高虹安在副市長林琨瀚及市政顧問張泰山陪同下面見新竹市城市棒球隊總教練陳瑞振，並授帽象徵正式接掌兵符、率隊啟航。高虹安說，城市棒球隊的成立有助建立城市共鳴，當球隊比賽時，全市將團結助威，勝利時也可以一同慶祝，是消弭社會隔閡最強大的黏著劑。

教育處表示，新竹市城市棒球隊隊職員編制將設於新竹市立體育場，規畫配置總教練1名、教練5名、球隊經理1名、球隊管理1名、運動傷害防護員2名及球員30名，共計40人。未來將逐步完成球員招募及行政後勤建置，朝專業化、制度化方向穩健發展，並以參與國內重要成棒賽事，包括爆米花聯盟等賽事為目標，持續累積競爭實力。

教育處表示，城市棒球隊將啟動籌備工作，率先完成總教練人選聘任，由曾率領兄弟象奪得中華職棒總冠軍、擁有豐富職棒執教經驗的陳瑞振擔任總教練。期盼藉由其完整的帶隊歷練、戰術素養及人才培育經驗，打造兼具競爭力與發展潛力的新竹市城市棒球隊。

此外，球隊特別邀請市政顧問張泰山擔任技術顧問，協助球隊成軍初期整體事務推動與發展規畫；其餘教練團成員也將由總教練依球隊需求持續延攬國內優秀人才，共同組成專業教練團隊，全面提升球隊整體戰力。

市府補充，未來城市棒球隊除投入各項成棒賽事外，也將積極與新竹市三級棒球體系合作，建立少棒、青少棒、青棒至成棒的完整銜接機制，提供在地優秀選手更多發展舞台，讓人才留在新竹、深耕新竹。

新竹市府今宣布6月籌組「新竹市城市棒球隊」，市長高虹安面見新竹市城市棒球隊總教練陳瑞振，並授帽象徵正式接掌兵符、率隊啟航。圖／新竹市府提供

高虹安表示，城市棒球隊不僅肩負培育優秀選手、提升競技實力的重要使命，更將串聯在地學校、社區及企業資源，深化棒球扎根工作，帶動運動產業發展，進一步提升新竹市運動城市品牌形象。

高虹安說，林琨瀚、張泰山及陳瑞振三人都是過去職業棒球場上赫赫有名的球星，不僅守位涵蓋內野各處，三人球員與教練時期合計待過目前中華職棒大聯盟（CPBL）的許多球隊，包括三商虎、興農牛、統一獅、味全龍、兄弟象、富邦悍將、樂天桃猿等。

高虹安指出，市府推動城市棒球隊的構想醞釀已久，最早與張泰山交流時便曾討論到許多城市都擁有自己的棒球隊，不僅作為城市運動發展的重要象徵，也透過參與各項賽事提升城市能見度。

高虹安說，城市棒球隊成立後仍有許多工作需要持續推進，包括球員招募、防護團隊、球隊行政及相關後勤人員等，都將依規畫逐步到位。市府將全力協助球隊完善組織編制，期盼儘速完成各項整備工作，讓新竹市城市棒球隊早日投入賽事、展現競爭實力，為城市爭取佳績。

張泰山表示，許多球員在國中畢業後都必須離開家鄉尋求更好的發展機會，因此希望透過成立城市棒球隊，建構更完整的培育體系，讓孩子們能夠留在新竹持續追逐棒球夢想，並在未來有機會代表家鄉出賽、回饋地方。