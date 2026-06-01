中職／領隊會議研議 爭取建立棒球替代役機制

味全龍隊首度攜手台新新光金控，5月29、30、31日在天母棒球場對統一獅隊3連戰，龍隊今天指出，這次「魔女的盛宴DB SHOW」主題日，3天吸引超過26000名球迷進場，小龍女特別以台新戰神隊啦啦隊 Taishin Wonders的競技特色為靈感，賽前帶來「魔幻哥德風」競技開場舞，賽後推出「Kiss Crown」、「BABY X」、「Fuwari」限定團體，加上全隊簽名會和華麗歌德風拍照會，引發球迷熱烈迴響。

2026-06-01 17:15