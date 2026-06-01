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中職／領隊會議研議 爭取建立棒球替代役機制

中央社／ 台北1日電
中職會長蔡其昌。 中央社
中職會長蔡其昌。 中央社

中華職業棒球大聯盟今天召開領隊會議，討論1年期義務役制度對球員發展的影響，研議爭取建立棒球替代役機制。

隨新兵役制度實施，各球團關注役男球員培訓與職涯銜接問題。聯盟表示，將持續與內政部役政司及相關單位研議可行方案，爭取建立棒球替代役機制，讓具發展潛力球員服役期間持續接受專業訓練，避免球員生涯由於服役而出現空窗期。

中職會長蔡其昌說，聯盟建議可參考職棒選秀結果作為人才認定依據，讓經球團選中役男球員服役期間持續訓練，兼顧兵役義務與運動發展需求。

不過，相關內容目前仍屬初步構想，聯盟說，後續將持續與相關單位溝通研議，期盼建立完善制度，協助選手服役期間維持球技水準。

此外，領隊會議也決議廢止「228洋將條款」，不再設原球團優先議約權機制，僅配合各球團洋將簽約作業時程，訂1月15日為洋將與原球團議約最終日，之後就視為自由球員。

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