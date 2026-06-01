中職／悍將頭一遭！張育成、李東洺奪單月MVP 前次通殺還是犀牛

富邦悍將隊5月打下13勝9敗佳績，也在單月MVP票選上大豐收，張育成、李東洺都是生涯首度獲獎，寫下球團史第一次包辦投打單月MVP，加上3、4月的范國宸，悍將打者更是連兩個月勝出。

悍將隊史前一次包辦單月MVP，已要追溯到義大犀牛隊時期，2016年10月由林哲瑄、藍斯佛攜手獲獎，相隔10年再寫紀錄，同時也是球團史第一次。

李東洺5月出賽4場，合計24局僅失3分（責失2分），取得4勝0敗、防禦率0.75，投出聯盟最強土投身手。他在票選上的對手為味全龍隊洋投梅賽鍶，單月4場出賽同樣全勝，防禦率0.64、每局被上壘率0.86、吃局數28局都更優於李東洺，最終李東洺拿下11票，擊敗梅賽鍶的7票。

張育成5月繳出打擊率0.371、上壘率0.500、長打率0.671、整體攻擊指數1.171的恐怖數據，貢獻26支安打，包括5支全壘打、6支二壘打，在票選上拿到12票，其他拿到選票的打者還有蘇智傑、魔鷹、朱育賢。

2026年5月投打MVP得主：

【投手】富邦悍將-李東洺

【打擊】富邦悍將-張育成

媒體投票結果：

投手

李東洺（富邦悍將）：11票

梅賽鍶（味全龍）：7票

打擊

張育成（富邦悍將）：12票

蘇智傑（統一7-ELEVEn獅）：3票

魔 鷹（台鋼雄鷹）：2票

朱育賢（味全龍）：1票