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中職／廢止228洋將條款 訂每年1月15為原球隊議約最終日

中央社／ 台北1日電
前富邦悍將隊投手布坎南，曾因台鋼雄鷹提前接觸，引起爭議。 聯合報系資料照
前富邦悍將隊投手布坎南，曾因台鋼雄鷹提前接觸，引起爭議。 聯合報系資料照

中華職棒今天召開領隊會議，會中決定廢止中職規章第17章第96條俗稱「228洋將條款」的規定。配合各隊作業時間，訂洋將與原球隊議約最終日為1月15日，之後便視為自由球員。

為避免競價惡性挖角，中職規章第17章「外國籍（職）球員管理辦法」第96條「轉隊規定」中明定，「外國籍球員於同一年度中不得轉換球隊，每年球員註冊期限截止時為球團註冊球員者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權。」也就是俗稱的「228洋將條款」。

但仍出現許多球隊在規定期限前就接觸其他球隊洋將的例子，包括今年季初台鋼雄鷹隊總教練洪一中開訓時說出有接觸布坎南（David Buchanan），引起當時仍有優先議約權的富邦悍將表達不滿。

今天中職領隊會議上決議廢止此條款，會長蔡其昌表示，先前就已發現問題，但聯盟沒有調查權，此次在各隊同意廢止的共識下，做出決議。

蔡其昌表示，配合各隊作業時間，考量年底國外放假，中職球隊也要有作業時間，加上與韓職時程錯開，訂1月15日為洋將與原球團議約最終日，之後便視為自由球員。

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洪一中 中職 中華職棒

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