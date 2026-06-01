中職／李多慧精心設計旗袍制服 魔女的盛宴3天湧進2.6萬人

味全龍隊首度攜手台新新光金控，5月29、30、31日在天母棒球場對統一獅隊3連戰，龍隊今天指出，這次「魔女的盛宴DB SHOW」主題日，3天吸引超過26000名球迷進場，小龍女特別以台新戰神隊啦啦隊 Taishin Wonders的競技特色為靈感，賽前帶來「魔幻哥德風」競技開場舞，賽後推出「Kiss Crown」、「BABY X」、「Fuwari」限定團體，加上全隊簽名會和華麗歌德風拍照會，引發球迷熱烈迴響。

龍隊為了帶給球迷最極致的視覺震撼，球團精心將天母球場打造成華麗而神祕的魔幻城堡。賽前小龍女展現極致巧思，穿著由李多慧精心設計的旗袍制服，帶來超高難度的「魔幻哥德風」競技開場舞，更有超過10名成員頂住心理壓力，勇敢挑戰高空拋接等特技表演，在空中展現如同「飛龍在天」的震撼氣勢，登場瞬間點燃看台氣氛。

活動現場也祭出福利滿滿的限定寵粉活動，讓進場球迷與啦啦隊粉絲大呼過癮，包括每年主題日必搶、名額秒殺的全隊簽名會，依舊吸引大批人潮盛況空前；此外，隨著每年主題變換的啦啦隊拍照會，今年也特別配合主題，主打「華麗歌德風貌」限定裝扮，女孩們紛紛換上精緻神祕的魔女主題服裝與幸運球迷近距離合影，留下最華麗的球場回憶。

另一大吸睛焦點是賽後限定組合演出，隊長小映、林襄、權喜原、Yuri與瑄瑄組成「Kiss Crown」迸發耀眼女神光環，金娜妍、菲菲、沛沛、貝拉及姵宸組成「BABY X」大秀俐落群舞實力，舞蹈總監小蛙、璦昀、詩雅、蘿拉、寧寧組成「Fuwari」，以甜美笑容與軟萌舞蹈融化全場球迷。

龍隊表示，未來將會積極評估任何再次登台演出與合作的可行性，全力滿足廣大球迷與粉絲的期待，持續為大家帶來創新且多元的球場觀賽娛樂體驗。

味全龍隊「魔女的盛宴DB SHOW」主題日引發熱烈迴響。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「魔女的盛宴DB SHOW」主題日引發熱烈迴響。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「魔女的盛宴DB SHOW」主題日引發熱烈迴響。圖／味全龍隊提供