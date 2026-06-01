中職／兄弟淘汰指數歸零倒數 飛力獅改當菲力士後首戰前東家

中信兄弟隊上周2連勝收尾，打線打出回溫氣勢，明天續戰台北大巨蛋改當主隊，由洋投菲力士先發，面對前東家統一獅隊，同日味全龍隊在天母交手樂天桃猿隊，若兄弟輸球、龍隊贏球，兄弟就將成為今年上半季第一支淘汰球隊。

兄弟堪稱本季戰績最穩定的球隊，從球季第一天開始，排名只有並列第5和單獨第6這兩種，還不曾擺脫爐主，目前戰績13勝29敗1和、勝率0.31。

5月31日兄弟贏球、龍隊輸球，讓黃衫軍的淘汰指數凍結在2，明天依然是存亡之戰。兄弟推出菲力士先發，而他去年還以「飛力獅」之名效力獅隊，如今將首度與獅子軍當對手，獅隊則由郭俊麟扛起先發任務。

龍隊、猿隊於天母棒球場過招，上演洋投對決，由蔣銲碰上摩爾曼。蔣銲出賽43.1局、防禦率1.25，明天為龍隊第45場出賽，補足局數將重返防禦率榜，目前排名第一為台鋼雄鷹隊艾速特的1.50。