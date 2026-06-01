陽明山國家公園馬拉松暌違多年復辦 完賽獎牌成溫泉通行證

暌違多年，陽明山國家公園馬拉松終於宣布回歸，內政部國家公園署今舉辦「2026台灣國家公園馬拉松」記者會，宣布賽事將於11月1日在微涼秋霧中重返草山。賽事報名於6月2日下午2時正式開搶，預計推出全馬、半馬與5公里路跑組。為了體貼完賽跑者，大會特別攜手在地溫泉業者，讓完賽獎牌化身為專屬的「溫泉通行證」，供跑者賽後立即沉浸在溫泉療癒之中。

本屆賽事邀請「越野一哥」江晏慶與運動KOL一輪擔任賽事大使。面對陽明山馬拉松超過600公尺爬升、幾乎「沒有平地，只有緩坡與陡坡」的嚴苛賽道，江晏慶指出，山路馬拉松與平路截然不同，無法單靠傳統配速，更講求跑者對身體與環境的感知。

「這場比賽上上下下，考驗的是跑者的轉換策略。」江晏慶坦言，許多跑者常在下坡接上坡時面臨體能崩潰，策略的擬定源自於對自身體能的瞭解。他直言，重訓無法替代實地山路訓練，若平時抽不出空上山，利用河堤坡道進行反覆爬坡練習是個不錯的替代方案，但關鍵仍在於累積跑量。

陽明山具有優異的交通便利性，江晏慶鼓勵參賽者利用週末親自上山分段練習，提前熟悉中山樓、擎天崗與冷水坑等經典賽道，拿捏補給與配速節奏。在享受汗水與溫泉身心修復的同時，用雙腳安全征服這場國際級的城市森林賽事。

國家公園署表示，為守護由火山群與珍貴生態交織而成的棲地，可開放參賽的人數相當有限，讓賽事更具收藏價值。正式賽事將於天氣轉涼、芒草隨風搖曳的 11 月登場。在微涼細雨與浪漫秋霧中，跑者將穿梭於獨特的硫磺地貌與夢幻山嵐，途經中山樓、擎天崗、冷水坑等經典景點。活動規劃全馬組（42.195 KM）、半馬組（21.0975 KM）及路跑組（5 KM）3 種組別，讓大家在不給大地帶來負擔的前提下，親近山林、擁抱壯麗。