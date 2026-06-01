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中職／桃猿動紫趴19日開唱 小男孩樂團、柯有倫、麋先生接力演出

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊年度音樂主題盛會「動紫趴」19日開唱。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊年度音樂主題盛會「動紫趴」19日開唱。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天宣布，年度音樂主題盛會「動紫趴」19日率先開唱，小男孩樂團賽前揭幕，柯有倫與金曲樂團麋先生賽後接力點燃熱度。

猿隊19日將在桃園棒球場迎戰味全龍隊，20、21日對富邦悍將隊進行2連戰，「動紫趴」將在這3天登場，19日賽前演出邀請「桃猿音樂班好朋友」小男孩樂團登場，以溫暖細膩又富有情感張力的音樂風格，為3天活動揭開序幕。

賽後舞台由柯有倫與金曲樂團麋先生接棒演出，柯有倫將以充滿爆發力的舞台魅力，帶動全場情緒持續升溫；曾以專輯「馬戲團運動」拿下第25屆金曲獎最佳樂團獎的麋先生，則將以兼具流行感與樂團能量的現場演出，為首日動紫趴堆疊出層次鮮明的聽覺體驗。

猿隊指出，動紫趴不只是年度主題日，更是球場夏季最具代表性的音樂派對，19 日首日卡司橫跨不同風格，從暖心旋律到熱力樂團演出，將讓進場球迷在觀賽之餘，也能享受一場高規格的現場音樂盛宴，球團邀請球迷進場用掌聲、歌聲與吶喊聲，迎接3天最具代表性的紫色派對正式展開。

樂天桃猿隊年度音樂主題盛會「動紫趴」19日開唱。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊年度音樂主題盛會「動紫趴」19日開唱。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊年度音樂主題盛會「動紫趴」19日開唱。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊年度音樂主題盛會「動紫趴」19日開唱。圖／樂天桃猿隊提供

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柯有倫 小男孩 中職

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