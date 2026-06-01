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中職／桃猿下半季「攻蛋」再邀K-POP巨星 2場大巨蛋周日都改4點開打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊今日公布2026年下半季主題日。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今日公布2026年下半季主題日。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今日公布2026年下半季主題日，從親子互動、韓流應援、夏日戲水、音樂盛宴到虛擬偶像跨界聯名，規畫八大主題日「做伙」同樂。此外，下半季兩檔大巨蛋周日賽事，7月26日、8月30日開賽時間都從下午5點5分提早到4點5分。

猿隊下半季主題日由7月10日「靈魂繪師全猿參展」揭開序幕，邀請親子球迷共創藝術主場；接著7月11、12日樂天桃猿攜手「桃園好農」舉辦甜蜜「水蜜桃趴」，不僅展售桃園特色農產，更邀YOYO家族水果哥哥姊姊活力唱跳，打造好吃好玩好康好精彩的夏日派對。

備受矚目的「辣年糕趴」將於7月24日至26日重磅移師台北大巨蛋，邀請重量級K-POP巨星登台演出，將氣氛推向最高點。

8月7日至9日的「10號隊友玩水祭」，讓球迷在熱血應援之餘也能清涼消暑；隨後8月28日至30日，去年大獲好評的「SINGDOME音樂電台」於台北大巨蛋再度開播，將集結台、日、韓歌手豪華卡司陣容，勢必成為粉絲熱議焦點。

進入九月，球團於9月2日至3日舉辦「阿迷趴」向保家衛國的英雄致敬；9月11日至13日，將與VTuber團體NIJISANJI的超人氣成員展開跨界聯名，帶來只有「VTuber × 棒球」才能呈現的全新魅力；壓軸登場的則是9月19日至20日「辣酷甜」主題日，樂天女孩將展現多元才藝，以「又辣、又酷、又甜」的三重魅力征服全場。

下半季樂天桃猿主場門票於ibon售票系統獨家販售，桃園主場24場賽事在6月4日開放會員優先購票，6月6日下午13:00全面啟售，台北大巨蛋場次售票時程則另行公告。樂天桃猿表示，各項主題日的詳細活動內容與精彩看點，將陸續於官方平台公布，邀請所有10號隊友提早佈局，做伙進場為樂天桃猿應援。

2026世足賽倒數

桃猿 中職 樂天桃猿

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