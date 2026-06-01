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中職／味全龍11日舉辦「台日友好之夜」 龍將化身Q版不倒翁
味全龍隊6月11日在天母棒球場舉辦「台日友好之夜」，主視覺使用祭典風情的設計，融合陣中球員的Q版不倒翁形象，活動當天搭配豐富的日式攤位體驗，並邀請伊藤忠商事東亞總裁三村剛、台灣伊藤忠董事長桐山寛史擔任開球嘉賓。為了深化台日情誼並增添日本氛圍，味全龍也特別邀請日僑學校師生入場觀賽。
活動當天只要進場觀賽，即可獲得「台日友好之夜限定貼紙」乙張，貼紙完整復刻主視覺精緻細節，將超萌的不倒翁球員一手掌握，數量有限，送完為止。
當天球場外也將復刻日本傳統祭典的熱鬧氛圍，球團規畫主題攤位互動，讓球迷不用出國就能一秒置身日本，並特別邀請日本獨立聯盟冠軍隊「火之國沙羅曼達」官方啦啦隊Sallys跨海應援，凡當天穿著和服/浴衣入場的球迷，賽後將享有進入球場踩草皮的體驗機會。
「台日友好之夜」將於6月11日在天母棒球場熱烈展開，結合道地的日式攤位與台日啦啦隊聯手應援，邀請球迷朋友穿上和服或浴衣，一起來到現場體驗熱血與文化交織的完美夜晚。
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