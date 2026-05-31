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中職／CNBLUE大巨蛋開唱鄭容和跑整圈 姜敏赫：悍將若缺投手找我

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
韓團CNBLUE唱進台北大巨蛋，今天為富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」主題日最終場帶來專場級演出。圖／富邦悍將隊提供
韓團CNBLUE唱進台北大巨蛋，今天為富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」主題日最終場帶來專場級演出。圖／富邦悍將隊提供

韓團CNBLUE唱進台北大巨蛋，今天為富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」主題日最終場帶來專場級演出，三人嗨唱11首歌、超過1小時，鄭容和跑了棒球場一整圈，笑稱跑到焦慮、怕回不來，姜敏赫自曝之前是投手，「我投得還不錯，如果富邦悍將有需要投手，可以聯絡我。」

悍將以藍色為代表色，球迷敲碗CNBLUE已久，球團將許願化為現實，這回邀請他們作為年度重磅主題日「G!POP流行音樂節」的壓軸演唱嘉賓，三人先為開球任務練到欲罷不能，賽後站上棒球場開唱，也讓他們直呼新鮮。

主唱鄭容和表示，「我們活動了17年，站上過非常多舞台，但在棒球場上還是非常嶄新的體驗。」他們看了這場比賽，大讚悍將家人的熱情，鄭容和說：「相信選手接收到大家那麼熱烈的歡呼和應援，會更有力量。」貝斯手李正信說：「感謝富邦悍將和悍將家人，今天在比賽過程中感覺到氣氛非常火熱，你們真的太厲害了。」

CNBLUE一連演唱《Intuition》、《孤獨的人》、《99%》、《I'm Sorry》、《Can't Stop》、《YOU'RE SO FINE》、《In My Head》、《Radio》、《Killer Joy》、《Then, Now and Forever》，最後再加碼《Cinderella》。

鄭容和在演唱《YOU'RE SO FINE》時直接跑了棒球場一整圈，從三壘側起跑，一路唱到外野，再唱到一壘側，照顧到全場觀眾，他笑說：「中間有想過跑不回來該怎麼辦？但我跑回了1分對吧？還是繞錯方向了嗎？」

鼓手姜敏赫本身就是棒球迷，以前當過投手，向富邦悍將喊話，「如果富邦悍將需要投手可以聯絡我，我隨時都會準備好。」

鄭容和感性表示，看到全場觀眾用藍色填滿這個空間，感覺非常幸福，活動了17年，可以在這麼帥氣的舞台和大家見面，「今天給了我們那麼多應援，未來也會持續帶來更好的音樂。」

韓團CNBLUE唱進台北大巨蛋，今天為富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」主題日最終場帶來專場級演出。圖／富邦悍將隊提供
韓團CNBLUE唱進台北大巨蛋，今天為富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」主題日最終場帶來專場級演出。圖／富邦悍將隊提供

韓團CNBLUE唱進台北大巨蛋，今天為富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」主題日最終場帶來專場級演出。圖／富邦悍將隊提供
韓團CNBLUE唱進台北大巨蛋，今天為富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」主題日最終場帶來專場級演出。圖／富邦悍將隊提供

韓團CNBLUE唱進台北大巨蛋，今天為富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」主題日最終場帶來專場級演出。圖／富邦悍將隊提供
韓團CNBLUE唱進台北大巨蛋，今天為富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」主題日最終場帶來專場級演出。圖／富邦悍將隊提供

韓團CNBLUE唱進台北大巨蛋，今天為富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」主題日最終場帶來專場級演出。圖／富邦悍將隊提供
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韓團CNBLUE唱進台北大巨蛋，今天為富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」主題日最終場帶來專場級演出。圖／富邦悍將隊提供
韓團CNBLUE唱進台北大巨蛋，今天為富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」主題日最終場帶來專場級演出。圖／富邦悍將隊提供

韓團CNBLUE唱進台北大巨蛋，今天為富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」主題日最終場帶來專場級演出。圖／富邦悍將隊提供
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鄭容和 CNBLUE 中職

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