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中職／林泓育生涯第4支再見安 打斷林詩翔跨季連24救援本土紀錄

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林泓育擊出再見安打，助隊擊敗台鋼雄鷹。 樂天桃猿臉書
林泓育擊出再見安打，助隊擊敗台鋼雄鷹。 樂天桃猿臉書

樂天桃猿在主場與台鋼雄鷹3連戰最後一場比賽，兩度領先都被翻盤，但在9局下面對雄鷹終結者林詩翔林泓育在滿壘時揮出2分打點再見安打，幫助猿隊在主場以7：6打下勝利，終止近期3連敗，也斬斷雄鷹4連勝。

猿隊先發投手麥斯威尼在首局先失1分，但台鋼先發投手江承諺在2局下連丟保送後，再讓陳晨威敲出內野安打，同時自己發生傳球失誤，猿隊跑回2分超前比數，李勛傑高飛犧牲打再添1分，單局進帳3分打下領先。

麥斯威尼投到4局上又是保送連發，讓曾子祐、王柏融連續安打追平比數，5局上留一、二壘有人的局面退場，接替的邱駿威被敲安打，台鋼4：3超前比數。猿隊則是在下半局靠李勛傑、劉子杰安打後，林泓育補上安打再將扳平戰局，接著陳佳樂高飛犧牲打敲回超前分。

但猿隊仍沒能守住領先優勢，8局上台鋼靠保送上壘，接著曾子祐採犧牲觸擊，但投手莊昕諺欲抓二壘發生失誤，中外野手陳晨威接球後傳三壘再次失誤，台鋼追平比數，王博玄接著再敲安送回超前分。

9局下雄鷹1分領先，推守護神林詩翔連兩天登板，但被安打後又連投2次保送形成滿壘，接著被林泓育敲出再見安打，是他生涯第4支再見安打，一棒終結比賽，也斬斷林詩翔跨季連續24場救援成功（聯盟本土投手最多）。林詩翔吞下本季第2敗，猿隊舒治浩後援1局無失分奪生涯首勝。

2026世足賽倒數

林泓育 林詩翔 中職

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