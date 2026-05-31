中職／中信兄弟3戰敲34安 平野惠一盼年輕球員不怕犯錯

中職中信兄弟隊在對富邦悍將隊的3連戰取得2勝1敗，合計敲34支安打、攻18分，嗅出火力復甦味道，總教練平野惠一希望打造出年輕球員不怕犯錯、資深球員展現價值的環境。

兄弟隊在今年中華職棒開季至今戰績不理想，中信慈善基金會董事長辜仲諒29日賽前曾到場激勵，之後兄弟打線大爆發，首戰敲12安攻下2分、第2戰9安10分，今天的第3戰則是13安6分。

隊長王威晨賽前受訪時表示，辜仲諒到場談話，讓球員猶如吞下定心丸，能夠將心思更放在球場上；賽後獲選單場MVP的張仁瑋也說：「前面連敗的時候，每個人的壓力其實滿大的。剛好那天老闆有來，叫我們要開心打球。我覺得對球隊有很大的幫助。」

針對球隊這3場的火力復甦，平野惠一賽後接受聯訪時表示，年輕球員的活躍表現帶來改變，而應該展現價值的球員也挺身而出，並舉例王威晨就在這3戰有好表現，而年輕的張士綸加入後也讓打線產生化學變化。

平野惠一也指出，年輕球員在未來比賽中，一定還會有很多失誤，但希望不要害怕犯錯，「創造一個能讓年輕球員不怕犯錯、勇於挑戰的環境，我認為這是我們教練團的責任。」同時那些資深的主力球員，也要在關鍵時刻能夠帶領球隊，「這也是非常重要的事情。」