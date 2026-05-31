中職／狂！悍將「攻蛋」3戰票房收入破億 商品賣破4400萬

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋擔任主場球隊，3戰合計10萬6510人次進場，成為中職史上3連戰最高票房，收入也很驚人，球團公布三天票房銷售破億，三天商品銷售合計破4400萬元。

悍將帶著年度重磅主題日「G!POP流行音樂節」前進大巨蛋，首日票房2萬6510人，已經打破歷年周五最高票房紀錄，後兩天人數再升級，昨天公布滿場票房，今天更進一步在中午12點過後就宣布滿場。

本季大巨蛋3連戰最佳票房為中信兄弟隊上周末「K歌主題日」7萬4651人，悍將三戰合計10萬6510人，不僅成為今年最賣座系列賽，更站上中職史上第一，超越去年的林智勝引退賽10萬6316人。

富邦悍將球團賽後公布，大巨蛋系列賽事三天共10萬6510人次觀賽新紀錄，刷新中職史上最佳系列戰票房。這三天累積票房銷售破億，商品部分與首度與韓團QWER及CNBLUE聯名推出系列商品，三日連同常態商品銷售合計破4400萬元，同為悍將系列賽新高紀錄。