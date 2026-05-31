少棒／U12亞洲少棒賽8月杭州開打 中華隊培訓名單出爐

日職軟銀隊台灣投手徐若熙重返一軍，今天在交流戰出戰廣島隊，先發6局無失分，送出7次三振，最快球速157公里，靠著隊友在6局下打下3分，加上牛棚成功守住局面，徐若熙回歸首戰就繳好投，拿下本季第2勝。

2026-05-31 14:47