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少棒／U12亞洲少棒賽8月杭州開打 中華隊培訓名單出爐
115年華南金控盃全國少棒錦標賽今天落幕，由新北市以10：7擊敗桃園市奪冠，並取得今年U12亞洲少棒錦標賽組訓權，中華隊培訓名單也已在賽後揭曉。
中華棒協稍早公布本屆亞洲少棒錦標賽17人培訓名單，預計在7月12日起在國家棒球訓練基地展開為期1個月的集訓，之後遴選出15人正選名單，參與本屆U12亞洲少棒錦標賽。
今年U12亞洲少棒錦標賽將在8月12日至20於中國杭州瓜瀝棒球場舉行，中華隊曾在第10、11屆賽事於決賽擊敗南韓奪冠，本屆力拚三連霸。
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