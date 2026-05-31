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華南盃少棒／新北市擊敗桃園市奪冠 獲U12亞洲盃組訓權

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
新北市取得華南金控盃少棒賽冠軍。圖／中華棒協提供
新北市取得華南金控盃少棒賽冠軍。圖／中華棒協提供

115年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍戰結果出爐，新北市克服開賽3分落後的劣勢，和桃園市鏖戰到延長賽，最終以10：7帶走勝利，拿到睽違5年的冠軍，也獲得今年U12亞洲盃的組訓權。

「不可能的任務，桃園市真的很強，是可敬的對手。」新北市總教練戴漢昭賽後眼睛含淚表示，今年是中港國小首度代表新北市參戰，沒想到就能帶回冠軍，而且還報了首戰遭「扣倒」的一箭之仇。8天前他們以2比14輸給桃園市，但那一敗卻成為他們7連勝的開端，締造敗部傳奇。

桃園市開賽氣勢如虹，1局下就用5支安打攻得3分，結果4局打完新北市追平成4：4，戴漢昭有感說道，「我們選手都沒放棄，中場時我告訴他們，已經聞到要贏的味道。」

新北市在第5、6局各得1分，桃園市也憑藉5局下攻進2分，將戰線拉到第7局突破僵局制。先攻的新北市連續4支安打換到4分，其中以李侑儒的二壘安打清壘送回3分最為關鍵，賽後獲選為本屆MVP。

李侑儒是新北市陣中唯一的興穀國小代表，拿到生涯第一座MVP後笑言，「謝謝教練信任我。」此行他不但時常敲出關鍵安打拿下打點獎，還從中外野移防到三壘，多次帶來守備安定感，「因為出發之前爸爸跟我說不要緊張、放輕鬆。」接連打了3個國手選拔賽，他直說已經習慣高張力，也因此越打越好。

7局下鍾聿橙續投替新北市關門，只因高飛犧牲打丟掉1分，此役完成3局任務，戴漢昭稱讚包含先發的周宇飛、中繼的康晨希，3名投手皆將士用命，「大家很團結，而且士氣高，很難能可貴。」

桃園市吞下本屆首敗而成為亞軍，總教練李國強認為子弟兵差在專注力，「新北市帶強大韌性來比賽，是我們自己沒把握機會，在過程中鬆懈了。」

稍早的季軍戰，臺東縣和宜蘭縣前6局掛了12顆鴨蛋，延長賽7局上臺東縣到手4分，7局下先發投手張柏文繼續登板，用58球完投守住領先優勢，終場以4：2擊敗宜蘭縣。

華南金控盃少棒賽獲獎名單：

冠軍：新北市

亞軍：桃園市

季軍：臺東縣

殿軍：宜蘭縣

第五名：彰化縣

第六名：臺北市

第七名：臺中市

第八名：南投縣

個人獎

打擊獎：桃園市 陳璽安（打擊率0.818）

打點獎：新北市 李侑儒（12分）

全壘打獎：屏東縣 何以撒（1支）

投手獎：臺東縣 張柏文（11.1局、防禦率0）

最有價值球員獎：新北市 李侑儒

教練獎：新北市 戴漢昭

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華南盃少棒

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