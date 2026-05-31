中職／張仁瑋創造兄弟勝局 平野談讓年輕人不怕失敗「是我的工作」

中信兄弟隊總教練平野惠一賽前主動表態感到抱歉的調度，張仁瑋今天讓這成為關鍵調度，第七局敲出致勝三壘打，幫助兄弟終場以6：3擊敗富邦悍將隊。平野表示，「很感謝阿瑋，他說守哪裡都沒關係。」張仁瑋則透露，其實自己並不排斥外野，「能給我這個機會，我就盡量把該做的事情做好。」

張仁瑋作為可內可外的超級工具人，先前在江坤宇因傷缺陣情況下稱職扛起游擊防區，隨著江坤宇的歸隊，出賽定位再度飄搖，今天賽前平野惠一還為將他擺到外野表達：「真的很不想」，主因是認為他一下內野、一下外野負擔太大，然而今天仍不得已排他擔任外野手。

兄弟面對1：3落後，悍將左投陳品宏接手續投到第七局，一出局後被張士綸、岳政華、王威晨連3支安打攻下2分，悍將換上張奕，未能止住失血，許基宏代打先敲安打，雖面對詹子賢賞出三振，張仁瑋補上兩分打點三壘打超前，江坤宇安打持續補刀，兄弟單局攻下5分逆轉。

張仁瑋因這支關鍵安打成為單場MVP，平野表示，「作為把他放在外野的總教練，我是對他滿抱歉，但很感謝阿瑋，他說守哪裡都沒關係。」

張仁瑋表示，「其實我本來就沒有排斥外野，能給我這個機會，我就盡量把該做的事情做好。」他提到，近況沒有很好，但前一局首席教練陳江和有說，「狀況不好時通常都是想太多」，王威晨也提醒他「想怎麼打就怎麼打」。

此外，兄弟近期在張士綸加入打線後激起不同火花，平野也同意，「他的好表現帶給球隊很好的化學效應，很期待他的表現。」

平野進一步有感而發，「年輕人之後可能出現miss，但希望他不要害怕miss。」他提到：「創造出年輕選手不怕失敗、勇於挑戰的環境，是我總教練應該要做的工作。其次，資深選手也要適時幫助年輕選手，cover他們的miss，學長們如果可以做得好，學弟更可以放開去打。」