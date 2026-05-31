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中職／狀況低迷常小小地掉眼淚 邱智呈就快熬過「最低的低潮」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
統一獅隊邱智呈敲出致勝安打，本季首獲單場MVP。圖／統一獅隊提供
統一獅隊邱智呈敲出致勝安打，本季首獲單場MVP。圖／統一獅隊提供

統一獅隊本周在天母棒球場和味全龍隊進行3連戰，前兩場敗下敗仗後，今天成功以4：1打回勝利，其中「小黑」邱智呈在8局上2出局後敲出價值連城的超前安，拿下本季首座單場MVP，獅隊總教練林岳平也說，「開始有看到好的跡象。」

獅隊打線今天前7局面對洋投鋼龍苦吞13K，前7局打完雙方1：1平手，8局上邱智呈在2出局後敲出超前安打，9局上2出局後潘傑楷、陳聖平、陳重羽連3棒安打多添2分保險分。

「大餅」林岳平表示：「過往球隊在得點圈的攻擊很少建功，但今天的得分，都是在2出局之後的安打，都是很重要的安打。」

開路先鋒邱智呈開季至今打擊狀況不理想，今天前3打席都遭到三振，但8局上關鍵打擊機會，餅總也沒想過換代打，「我認為他在前30場的表現有點糟糕，但近5場開始有好的跡象。」餅總認為，邱智呈近期開始有好的擊球、上壘，慢慢浮現出過往過往安打王的樣子，「希望他透過多一點的比賽，呈現出他應有的能力。」

邱智呈今天前3打席都是揮棒落空遭到三振，8局上面對三壘有人的打擊機會，他說：「想法就是要想辦法擊到球才有機會，因為把球擊到場內，都有可能形成安打或是上壘。」

邱智呈生涯對戰林子昱頗有心得，賽前16打數敲出6安打，今天8局上再從林子昱手中敲安，他透露，雖然印象中對林子昱打得好像比較順手，但今天上場時沒有想到這件事，「今天前面自己狀況也沒那麼理想，就是上去維持我的揮棒而已。」

雖是2024年聯盟安打王，但邱智呈近兩年都沒能穩定地替球隊做出貢獻，他也十分自責，「從去年到今年，我一直沒辦法去肯定我自己。」而今年開季至今打擊率更僅有1成87，他形容是進職業後「最低的低潮」，「一直都在想怎麼樣去克服，在最不好的時候去做能幫助球隊的事。」

「努力了很久，一直都在努力，但一直沒有好的結果⋯⋯。」邱智呈坦言，在這低潮期間，自己也難免失志、否定自己，甚至有時候會「小小地掉眼淚」，「但回過頭來看，這些都是過程，現在已經有一點點的貢獻和好的感覺，希望可以維持。」

2026世足賽倒數

邱智呈 潘傑楷 陳重羽

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