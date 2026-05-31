中職／悍將連兩周3連戰遇水鬼 上半季爭冠形勢越來越不妙

富邦悍將隊的上半季爭冠之路漸漸偏離導航，今天3：1領先失守，七局上遭中信兄弟隊5分大局灌倒，終場以3：6輸球，連續兩個周末面對C段班球隊樂天桃猿、中信兄弟隊都敗多勝少。

兄弟此役第一局就出現3支安打的串連攻下1分，悍將一局下火速回應，面對兄弟洋投勝騎士，開路先鋒申皓瑋敲安，兩出局後范國宸選到保送，王苡丞的安打先追平，林澤彬補上兩分打點安打。

悍將先發投手江國豪投4局被敲5安打，帶著3：1領先退場，左投陳品宏接手續投到第七局，一出局後被張士綸、岳政華、王威晨連3支安打攻下2分，悍將換上張奕，未能止住失血，許基宏代打先敲安打，雖面對詹子賢賞出三振，張仁瑋補上兩分打點三壘打超前，江坤宇安打持續補刀，兄弟單局攻下5分逆轉。

勝騎士以95球先發7局被敲8安打、失3分，繳出優質內容，拿下本季第5勝。

悍將近兩個周末的3連戰碰上猿隊、兄弟，都以1勝2敗作收，未能把握面對C段班球隊的機會，落後龍頭味全龍隊勝差越來越遠。