快訊

台南人潮眾多海安商圈餐廳火警濃煙漫天 消防派遣25車60人急救援

鄭麗文強調明天訪美要傳遞和平訊息、國民黨才是真正的朋友

蕭敬嚴、何元楷相爭落幕？何元楷成「提名同志」 陶威中爭取報准參選

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將連兩周3連戰遇水鬼 上半季爭冠形勢越來越不妙

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊先發投手江國豪投4局失1分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手江國豪投4局失1分。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊的上半季爭冠之路漸漸偏離導航，今天3：1領先失守，七局上遭中信兄弟隊5分大局灌倒，終場以3：6輸球，連續兩個周末面對C段班球隊樂天桃猿、中信兄弟隊都敗多勝少。

兄弟此役第一局就出現3支安打的串連攻下1分，悍將一局下火速回應，面對兄弟洋投勝騎士，開路先鋒申皓瑋敲安，兩出局後范國宸選到保送，王苡丞的安打先追平，林澤彬補上兩分打點安打。

悍將先發投手江國豪投4局被敲5安打，帶著3：1領先退場，左投陳品宏接手續投到第七局，一出局後被張士綸、岳政華、王威晨連3支安打攻下2分，悍將換上張奕，未能止住失血，許基宏代打先敲安打，雖面對詹子賢賞出三振，張仁瑋補上兩分打點三壘打超前，江坤宇安打持續補刀，兄弟單局攻下5分逆轉。

勝騎士以95球先發7局被敲8安打、失3分，繳出優質內容，拿下本季第5勝。

悍將近兩個周末的3連戰碰上猿隊、兄弟，都以1勝2敗作收，未能把握面對C段班球隊的機會，落後龍頭味全龍隊勝差越來越遠。

中信兄弟隊洋投勝騎士。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投勝騎士。圖／中信兄弟隊提供

2026世足賽倒數

連戰 申皓瑋 范國宸

延伸閱讀

中職／超魔幻劇本！林書逸致勝三壘打 悍將賞兄弟球團史最慘烈8連敗

中職／魔鷹雙響砲灌5打點 台鋼賞兄弟近7年最慘7連敗

中職／邱智呈致勝安攻破味全龍「鐵牛棚」 獅隊4：1止敗

中職／坎南6局無失分、魔鷹連兩戰猛打賞 台鋼9：3棒打桃猿

相關新聞

中職／悍將連兩周3連戰遇水鬼 上半季爭冠形勢越來越不妙

富邦悍將隊的上半季爭冠之路漸漸偏離導航，今天3：1領先失守，七局上遭中信兄弟隊5分大局灌倒，終場以3：6輸球，連續兩個周末面對C段班球隊樂天桃猿、中信兄弟隊都敗多勝少。

日職／第2勝登英雄訪問 徐若熙：失敗是通往成功養分

旅日福岡軟銀鷹隊投手徐若熙今天回到一軍，對廣島鯉魚先發6局無失分、飆速157公里，球隊以3比1搶勝；徐若熙奪生涯第2勝，...

日職／重返一軍繳優質先發 徐若熙6局無失分飆157公里奪第2勝

日職軟銀隊台灣投手徐若熙重返一軍，今天在交流戰出戰廣島隊，先發6局無失分，送出7次三振，最快球速157公里，靠著隊友在6局下打下3分，加上牛棚成功守住局面，徐若熙回歸首戰就繳好投，拿下本季第2勝。

中職／連兩天4萬人！悍將3連戰破10萬人成聯盟紀錄 超越林智勝引退賽

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋擔任主場球隊，票房開出紅盤，今天提前在中午12點過後宣布4萬人滿場，3戰合計10萬6510人，成為今年最賣座系列賽，也寫下悍將隊史3連戰票房新猷。

中職／邱智呈致勝安攻破味全龍「鐵牛棚」 獅隊4：1止敗

味全龍隊今天在天母棒球場迎戰統一獅隊，兩隊在比賽前段上演投手戰、洋投互飆三振秀，前6局打完仍是0：0，而獅隊在比賽後段突破龍隊「鐵牛棚」，8局上邱智呈的適時一擊敲回超前分，9局上還有分數進帳，終場以4：1勝出， 逃過系列賽被橫掃。

中職／龍隊投手防禦率佳 林岳平：進職棒能成戰力最重要

中職味全龍目前為止本季投手群防禦率為6隊最佳，牛棚有不少曾選秀落選投手成戰力；獅隊總教練林岳平有感龍隊投手群戰力更充裕，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。