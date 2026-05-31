中職／邱智呈致勝安攻破味全龍「鐵牛棚」 獅隊4：1止敗

味全龍隊今天在天母棒球場迎戰統一獅隊，兩隊在比賽前段上演投手戰、洋投互飆三振秀，前6局打完仍是0：0，而獅隊在比賽後段突破龍隊「鐵牛棚」，8局上邱智呈的適時一擊敲回超前分，9局上還有分數進帳，終場以4：1勝出， 逃過系列賽被橫掃。

獅隊洋投喬登相隔超過一個月回到一軍先發，今天主投5局退場，用81球，只被擊出1支安打，有1次保送，送出7次三振，沒有失分，但獅隊打線也沒能攻下分數，僅在3局下靠張皓崴二壘打加對手失誤攻佔三壘，仍無功而返。

鋼龍今天前6局僅被敲1安、無保送、飆11次三振，但他投到7局上被獅隊攻破，林佳緯選到保送上壘，靠隊友短打推進上二壘後，蘇智傑揮出右外野安打，打破雙方0：0平手僵局，攻回獅隊第1分。

然而獅隊的領先也沒維持太久，7局下龍隊展開反攻，劉基鴻面對吳承諭先選到保送上壘，接著盜上二壘再推進上三壘，劉俊緯隨後敲出一壘方向反彈球形成內野安打，劉基鴻跑回追平分。

鋼龍今天主投7局用91球，只被敲出2支安打，有1次保送，單場賞給對手13K，飆破個人生涯單場最多三振紀錄，（原紀錄2022年4月24日對富邦悍將飆先發6局飆11K），失1分，無關勝敗。

鋼龍退場後，獅隊在7局上面對林子昱攻勢再起，陳重羽敲出內野安打，接著因林子昱牽制失誤一舉衝上三壘，2出局後邱智呈敲右外野安打一棒建功，替獅隊打下超前分，也打下此戰勝利打點，本季首度獲選單場MVP。

9局上獅隊面對李超，朱迦恩安打上壘後，靠隊友推進上三壘，潘傑楷在2出局後敲安追加分數，龍隊再換上王伯洋也沒能止血， 陳聖平、陳重羽連續安打再添1分，獅隊單局進帳2分保險分，穩穩收下勝利。

邱智呈。統一獅提供