快訊

台南人潮眾多海安商圈餐廳火警濃煙漫天 消防派遣25車60人急救援

鄭麗文強調明天訪美要傳遞和平訊息、國民黨才是真正的朋友

蕭敬嚴、何元楷相爭落幕？何元楷成「提名同志」 陶威中爭取報准參選

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／龍隊投手防禦率佳 林岳平：進職棒能成戰力最重要

中央社／ 台北31日電
統一獅隊總教練林岳平（右）。統一獅隊提供
統一獅隊總教練林岳平（右）。統一獅隊提供

中職味全龍目前為止本季投手群防禦率為6隊最佳，牛棚有不少曾選秀落選投手成戰力；獅隊總教練林岳平有感龍隊投手群戰力更充裕，認為無論什麼方式進職棒，能成為戰力最重要。

龍隊今年球季打出好成績，目前戰績居上半季首位，今天賽前領先排名第2的富邦悍將5場勝差，投手群防禦率2.12、為6隊最佳；龍隊與統一7-ELEVEn獅隊交手，賽前9場比賽拿下7勝、對戰佔上風。

獅隊今天繼續在天母棒球場與龍隊交手，獅隊總教練林岳平表示，龍隊一直以來投手戰力都滿好的，今年感覺無論先發、後援，可以動用的戰力都更充裕，加上多一個不計算洋將名額的伍鐸（BryanWoodall），整體而言很難攻破。

龍隊今年目前為止牛棚投手群出賽較多的包括林鋅杰、李超、王伯洋等人，都是曾挑戰選秀落選的球員，但林岳平表示，選秀順位只是球探長期關注的一個結果選擇，不管入選順位好壞，或者是選秀進到職棒、還是自培進到職棒，重要的是能不能成為球隊戰力。

林岳平表示，職棒環境競爭，進到職棒好想要有所表現、做出差異，獲取教練團信任的企圖心很重要，不是順位好就一定會成功。

2026世足賽倒數

林岳平 富邦 中職

延伸閱讀

中職／獅隊本季被完封8場 餅總盯打擊練習：各隊守備進步

中職／左投尾勁被葉總直讚好 獅隊林詔恩先拚球速再談旅外

中職／梅賽鍶7局封鎖前東家 期待再嚐中職季冠軍滋味

中職／第九局新任把關者 鍾允華獅軍守護神養成中

相關新聞

中職／悍將連兩周3連戰遇水鬼 上半季爭冠形勢越來越不妙

富邦悍將隊的上半季爭冠之路漸漸偏離導航，今天3：1領先失守，七局上遭中信兄弟隊5分大局灌倒，終場以3：6輸球，連續兩個周末面對C段班球隊樂天桃猿、中信兄弟隊都敗多勝少。

日職／第2勝登英雄訪問 徐若熙：失敗是通往成功養分

旅日福岡軟銀鷹隊投手徐若熙今天回到一軍，對廣島鯉魚先發6局無失分、飆速157公里，球隊以3比1搶勝；徐若熙奪生涯第2勝，...

日職／重返一軍繳優質先發 徐若熙6局無失分飆157公里奪第2勝

日職軟銀隊台灣投手徐若熙重返一軍，今天在交流戰出戰廣島隊，先發6局無失分，送出7次三振，最快球速157公里，靠著隊友在6局下打下3分，加上牛棚成功守住局面，徐若熙回歸首戰就繳好投，拿下本季第2勝。

中職／連兩天4萬人！悍將3連戰破10萬人成聯盟紀錄 超越林智勝引退賽

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋擔任主場球隊，票房開出紅盤，今天提前在中午12點過後宣布4萬人滿場，3戰合計10萬6510人，成為今年最賣座系列賽，也寫下悍將隊史3連戰票房新猷。

中職／邱智呈致勝安攻破味全龍「鐵牛棚」 獅隊4：1止敗

味全龍隊今天在天母棒球場迎戰統一獅隊，兩隊在比賽前段上演投手戰、洋投互飆三振秀，前6局打完仍是0：0，而獅隊在比賽後段突破龍隊「鐵牛棚」，8局上邱智呈的適時一擊敲回超前分，9局上還有分數進帳，終場以4：1勝出， 逃過系列賽被橫掃。

中職／龍隊投手防禦率佳 林岳平：進職棒能成戰力最重要

中職味全龍目前為止本季投手群防禦率為6隊最佳，牛棚有不少曾選秀落選投手成戰力；獅隊總教練林岳平有感龍隊投手群戰力更充裕，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。