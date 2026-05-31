中職／龍隊投手防禦率佳 林岳平：進職棒能成戰力最重要

中職味全龍目前為止本季投手群防禦率為6隊最佳，牛棚有不少曾選秀落選投手成戰力；獅隊總教練林岳平有感龍隊投手群戰力更充裕，認為無論什麼方式進職棒，能成為戰力最重要。

龍隊今年球季打出好成績，目前戰績居上半季首位，今天賽前領先排名第2的富邦悍將5場勝差，投手群防禦率2.12、為6隊最佳；龍隊與統一7-ELEVEn獅隊交手，賽前9場比賽拿下7勝、對戰佔上風。

獅隊今天繼續在天母棒球場與龍隊交手，獅隊總教練林岳平表示，龍隊一直以來投手戰力都滿好的，今年感覺無論先發、後援，可以動用的戰力都更充裕，加上多一個不計算洋將名額的伍鐸（BryanWoodall），整體而言很難攻破。

龍隊今年目前為止牛棚投手群出賽較多的包括林鋅杰、李超、王伯洋等人，都是曾挑戰選秀落選的球員，但林岳平表示，選秀順位只是球探長期關注的一個結果選擇，不管入選順位好壞，或者是選秀進到職棒、還是自培進到職棒，重要的是能不能成為球隊戰力。

林岳平表示，職棒環境競爭，進到職棒好想要有所表現、做出差異，獲取教練團信任的企圖心很重要，不是順位好就一定會成功。