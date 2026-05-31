日職／古林睿煬日職二軍先發 5.2局8K飆153公里無關勝敗

日本職棒北海道日本火腿投手古林睿煬今天二軍登板，先發對歐力士猛牛隊，投5.2局飆8K失1分，最快球速153公里，火腿隊終場以2比3吞敗，古林睿煬無關勝敗。

古林睿煬今天二軍先發登板，開賽連抓4個出局數，2局下1人出局後投出四壞保送，接著製造滾地球雙殺，3局下雖有被敲出安打，但單局投出3次三振、沒有失分。

古林睿煬4局下1人出局後被敲出安打、投出四壞保送，2人出局後再投出四壞保送，面對滿壘危機及時回穩，讓打者敲出中外野方向飛球出局，沒有失分，5局再投出3上3下。

古林睿煬6局下保送首名打者，連飆2次三振後，被敲出內野安打後退場，接著歐力士隊盜本壘成功跑回分數，這1分要算在古林睿煬身上。

火腿隊前8局打完2比1領先，歐力士隊9局下靠著保送、安打先追1分，三方陽登再見安，幫助球隊搶勝。

古林睿煬今天總計用100球投5.2局，被敲出3支安打，投出8次三振、4次四壞保送，失掉1分責失分，無關勝敗，賽後防禦率6.05。