中職／王威晨揭曉新手勢來由 辜董魄力喊話讓球員定心

隊長王威晨上壘後舉手一揮，中信兄弟球員倒成一片，用新慶祝手勢凝聚全隊氣勢，王威晨認為日前老闆辜仲諒一席話更是吞下定心丸，「很有Guts（魄力），讓球員更敢放心去做。」

兄弟今天中華職棒開季以來戰績不理想，近期王威晨與王政順一起討論出新的慶祝手勢，讓上壘的球員選擇用手比一個方向，而場下的球員則跟著擺頭，創造互動，王威晨說：「一開始猶豫，想說會不會有人用過？但後來想說先做再說。」

昨天兄弟也突破低潮，以10比1擊敗富邦悍將隊，久違的大比分獲勝，讓球迷開始也想一起加入行列，王威晨笑說：「那應該蠻壯觀的，那可能動作要大一點，或是全壘打比較有機會，也要球迷有默契啦。」

而談到球隊從低迷中看見起色，王威晨認為，除了球員都想盡快調整回來，前天中國信託慈善基金會董事長辜仲諒賽前特別集合球員談話也有效果，「我感覺大家覺得蠻踏實的，可以真正、很專心的投入在球場上。」

王威晨也希望這個踏實感能夠延續到後面的比賽，昨天也聽見外野兄弟球迷的吶喊，「真的很大聲，後面幾局又更大聲，當然我覺得我們球隊很棒，但如果全台灣球迷都可以這樣，對台灣棒球一定是加分，因為球員會很感動的。」

而談到今年明星賽未如過往一片黃海，王威晨認為不需要刻意拉票，「球迷喜歡誰，就是誰去打，人氣王我個人也不會特別在意，重點是球迷要積極投票，投給你喜歡的，讓他上去參加明星賽。」

前天兄弟雖然輸給富邦悍將，但賽後王威晨特別向獲得MVP的前隊友林書逸致意，甚至昨天上壘也特別朝著林書逸比讚，王威晨今天也解釋，就是單純的恭喜林書逸，「因為我自己也在場上，知道這個事情很困難，他轉隊過去，要當英雄不容易，我猜他應該很想哭。」