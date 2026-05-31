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日職／徐若熙好投續留先發輪值 軟銀教頭：他的球威本來就非常出色
福岡軟銀鷹隊25歲台灣投手徐若熙，今天對廣島鯉魚隊繳出6局無失分的表現，拿下本季第2勝，也是他生涯在主場福岡巨蛋首勝，經過在二軍的調整後找回好狀況，賽後軟銀隊總教練小久保裕紀也透露，徐若熙會繼續留在先發輪值。
徐若熙歷經在一軍兩場崩盤後，5月5日被抹消一軍登錄，回到二軍調整，今天重新回到一軍先發，繳出6局無失分的好表現，送出7次三振，最快球速飆到157公里，靠著隊友在第6局打下3分，最終軟銀隊以3：1贏球，徐若熙回歸一軍的首戰就奪勝投。
對於徐若熙的表現，賽後小久保裕紀表示：「他的球威本來就非常出色，經過一些細部調整後，順利地回到一軍了。」而被問及徐若熙接下是否會繼續留在先發輪值？小久保裕紀肯定地說：「當然會。」
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