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中職／大董又來了！CNBLUE為悍將開球 喊話不拖後腿參與應援
富邦悍將隊年度重磅主題日「G!POP流行音樂節」進入最後一天，CNBLUE擔任開球嘉賓及賽後演出，此役賽前富邦集團大董蔡明忠也現身督軍。
同以藍色為代表色，悍將球迷敲碗CNBLUE許久，今年就為「G!POP流行音樂節」擔任壓軸嘉賓，將在賽後帶來專場級演出，賽前先擔任開球嘉賓，三人穿上代表自己出生年份的球衣背號，1989年出生的鄭容和為89號，李正信、姜敏赫則是91號。
踏上台北大巨蛋開球，主唱鄭容和直言：「我非常緊張，平常沒有很多接觸棒球的機會，剛剛練習了很久，不知道能不能呈現練習成果。」
鼓手姜敏赫提到，「有聽說悍將家人的應援很熱情，全世界都知道，今天也會跟著一起跳，不會成為拖後腿的存在，一定會努力跟上大家。」
CNBLUE此次與悍將推出聯名周邊，貝斯手李正信感謝悍將邀請，他說這次商品中最喜歡的就是身上這件球衣，「因為有富邦悍將和CNBLUE、BOICE的logo。」
悍將本周末與中信兄弟隊在台北大巨蛋過招，系列賽第一戰兄弟球團老闆辜仲諒現身，第三戰富邦大董蔡明忠也來到場邊，罕見兩軍老闆在同一系列賽都到場亮相。
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