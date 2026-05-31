中職／獅隊本季被完封8場 餅總盯打擊練習：各隊守備進步

中職統一7-ELEVEn獅隊近期戰績不理想，總教練林岳平賽前也緊盯打擊練習，提到獅隊目前已被完封8場，有攻勢就是缺適時一擊，也提到本壘攻防出局狀況多，各隊守備都進步也有影響。

獅隊今天賽前近期10場比賽僅拿3勝、近期2連敗，目前43場比賽打完被完封8場，昨天以0比2不敵味全龍隊；獅隊今天繼續在天母棒球場與龍隊交手，賽前總教練「餅總」林岳平也盯著打擊練習。

林岳平表示，球隊其實一直有攻勢，就差1支關鍵安打，得點圈有人機會，沒能擊出有效安打，得分就會比較困難；也提到有些時候，有確實把球打反方向形成滾地球，但多在本壘攻防戰時出局，較少出現高飛犧牲打。

林岳平表示，這本來就是比賽一環，有時候是打得不錯，但被對方漂亮守備守下來，也明顯感受到各隊守備都進步。

林岳平分析各隊守備進步原因，過往中職注重攻擊，但很多比賽都是守備失誤輸掉的，所以各隊也開始加強守備，守備好就能瓦解攻勢、幫助投手，想要贏球就是要想辦法得分，加上守備、投手都進步，可以有效降低失分。

獅隊教練團一直在想各種方法，林岳平表示，現在就是期待球員能有效掌握得分機會、發揮表現。