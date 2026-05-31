華南盃青少棒／江國豪表弟曾衒銘後援飆6K 球速暴衝140想拚職棒

華南金控盃青少棒賽開打第3天，彰化縣今天在平鎮棒球場對上雲林縣，僅管一開賽就陷入3分落後，但靠著打線在4局下灌進5分大局，加上隊長兼王牌投手曾衒銘後援4局飆6K封鎖對手，終場彰化縣以6：3勝出，繼續在敗部挺進。

彰化縣雖首戰敗給台北市落入敗部，但昨天靠打擊回溫，以11：1大勝嘉義縣，今天面對雲林縣，首局先丟3分，然而打線先在3局下靠連續安打追回1分，4局上更是猛攻11個人次，敲出6支安打還獲得3次保送，一口氣打下5分奠定勝基。全場敲出12支安打，林秉澤、楊豈翔都是單場3安猛打賞。

而4局下球隊還以2分落後，彰化縣在壘上有人時推出陣中王牌投手曾衒銘登板，他透露，上場時並不緊張，「正常表現就好，想辦法讓守備抓出局數。」而他該局先替球隊化解危機，之後3局也僅被敲出1支安打，完全封鎖雲林縣攻勢，以4局6K無失分的強力後援，幫球隊守住勝利。

曾衒銘的出色投球表現，彰化縣總教練張旻龍給予高度肯定，「以今天他的穩定度，表現應該有90分以上，他速度不錯，穩定度和變化球也都很好，以他這個年齡的球員，要打他的球真的不好掌握。」

曾衒銘目前就讀彰化藝中國中部，從升國二的暑假才開始逐漸以投手身份出賽，同時擔任游擊手，起初球速約僅118公里，但在教練的協助調整之下，升上國三後投球表現大躍進，球速也從暑假時的124公里大暴衝，張旻龍指出，他在5月上旬陽信銀行盃測得最快球速已達140公里。

張旻龍透露，曾衒銘在升上國三之後，向教練表達未來想打職棒的目標，身兼健身教練的張旻龍因此提他量身打造訓練菜單，從飲食、營養、訓練等各方面做調整，「他也非常非常認真、是很自律的選手，願意接受這樣的訓練。」

這樣訓練成果也在曾衒銘後續的賽事看到成效，球速在一個學期內從不到130公里突破到140公里，張旻龍說：「這樣的訓練幫他提升力量，加上他本身的協調性和活動性本來就不錯，這確實是可能發生的。」

曾衒銘坦言，自己升國三開始，整體表現有所提升，更有目標想要力拚國手，希望可以跟上表哥、富邦悍將隊投手江國豪的腳步，一圓國手和職棒夢。

曾衒銘會開始接觸棒球的原因也和江國豪有關，「之前看他打U23（世界盃），那時候我才幼稚園，就開始想打棒球。」從玩球開始、玩到國小二年級，之後從花壇轉學去彰化市加入棒球隊，而表哥雖在職棒打拚不常有機會見面，但曾衒銘一身都是江國豪提供給他的球具，包括衣服、手套和釘鞋等，江國豪也會透過轉播關心他的表現。