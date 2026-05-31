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中職／陳傑憲跟球棒道歉 坦言扛壓力情緒釋放事後已反省

中央社／ 台北31日電
中職統一7-ELEVEn獅隊陳傑憲（圖）31日比賽與球棒「互動」，陳傑憲坦言有壓力加上運氣不好才有情緒釋放，也知道摔球棒不適合，也笑說有跟球棒道歉。 中央社
中職統一7-ELEVEn獅隊陳傑憲（圖）31日比賽與球棒「互動」，陳傑憲坦言有壓力加上運氣不好才有情緒釋放，也知道摔球棒不適合，也笑說有跟球棒道歉。 中央社

中職統一7-ELEVEn獅隊陳傑憲昨天比賽與球棒「互動」，陳傑憲坦言有壓力加上運氣不好才有情緒釋放，也知道摔球棒不適合，笑說有跟球棒道歉，承認自己太情緒化。

獅隊近期戰績不好，今天賽前10場比賽僅拿3勝，昨天與味全龍隊比賽，獅隊打者陳傑憲4局打席被拍到跟球棒「對話」，8局壘上有人局面，敲出強勁平飛球卻被陳冠偉接到、形成雙殺，陳傑憲情緒釋放摔棒。

陳傑憲今天賽前受訪還原昨天的「互動」，笑說是在罵球棒，1局擦棒被捕、吞下三振，4局打席又是先擦棒打成界外球，所以罵了球棒「在幹嘛」又一樣的球，到了8局打席，自認打得很好，但就剛好被接到、運氣不好，才會有這樣的舉動。

陳傑憲表示，事後想一想，知道這些動作都會被放大，不適合這樣做，但球員長期扛著壓力比賽，大家都不想輸、不想要表現不好，所以會有情緒釋放，是自然而然的情緒反應，也有反省可能不用到摔球棒，喊出來也可以，但提到這都是職棒球員會遇到的狀況。

陳傑憲笑說，已經跟球棒「和解」，有跟球棒道歉，「跟他說對不起，我昨天太情緒化了。」

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陳傑憲 中職 陳冠偉

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