中職／2天前剛說不想讓張仁瑋守外野 平野惠一自曝打臉：我是真的不想

「不想把阿瑋放在外野」言猶在耳，中信兄弟隊平野惠一今天賽前主動透露打臉自己兩天前發言的調度，也忍不住笑說：「我前兩天剛講過，我是真的不想讓他守外野。」

張仁瑋作為可內可外的工具人，先前在主戰游擊手江坤宇受傷期間扛起游擊大關，繳出攻守稱職表現，隨著江坤宇回歸，張仁瑋的守位受到關注，而平野在29日受訪時提到，如果把張仁瑋挪到外野，對他負擔會比較大，認為這樣的調度對他有點可憐，先前也曾以自己選手時期經驗出發，一一下內野、一下外野，對選手來說並不是容易的狀況。

兄弟今天在台北大巨蛋續戰富邦悍將隊，平野在今天賽前聯訪時主動透露，「今天讓阿瑋守外野」，說完自己也覺得好笑，「因為我前兩天剛講過，我是真的不想讓他守外野。」

平野表示，為了讓阿瑋有更好打出成績的環境，讓他在三壘出賽會比較好，但教練團討論後，認為比起許庭綸、張志豪，今天讓張仁瑋讓外野的效益會比較好，「雖然我不想放（外野），但還是放阿瑋守外野，也希望庭綸、志豪會有可惡，怎麼（位置）被搶走了的想法，這樣隊內競爭自然會比較好。」