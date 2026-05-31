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日職／第2勝登英雄訪問 徐若熙：失敗是通往成功養分

中央社／ 台北31日電
徐若熙(左)與隊友近藤健介登上英雄訪問。 DAZNTaiwan畫面提供
徐若熙(左)與隊友近藤健介登上英雄訪問。 DAZNTaiwan畫面提供

旅日福岡軟銀鷹隊投手徐若熙今天回到一軍，對廣島鯉魚先發6局無失分、飆速157公里，球隊以3比1搶勝；徐若熙奪生涯第2勝，站上英雄訪問舞台，直言過去失敗都是前往成功的養分。

徐若熙賽前3場日職一軍出賽吞下3連敗，近2場一軍出賽單場都失掉7分，5日下二軍調整，今天回到一軍先發，在主場福岡巨蛋迎戰廣島鯉魚隊。

徐若熙開賽就飆速，面對首名打者名原典彥打席，最快飆到157公里，但被敲出右外野方向安打，接著三振大盛穗，再抓到盜壘跑者，再讓菊池涼介敲出游擊方向飛球出局、沒有失分。

徐若熙2局上1人出局後被孟蒂羅（ElehurisMontero）敲出二壘打，接著製造一壘方向滾地球、游擊方向滾地球出局。

徐若熙2局過後越投越穩，從2局最後兩個出局數算起，連抓10個出局數，直到5局上2人出局後才再被敲出二壘打，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局；6局再投出3上3下、完成投球任務。

軟銀隊6局下火力支援，近藤健介二壘打幫助球隊先馳得點，栗原陵矢開轟，2分砲取得3比0領先；廣島隊僅在8局上再追1分，軟銀順利搶勝。

徐若熙站上英雄訪問舞台，先秀了日文說「謝謝」，表示很開心可以在主場站上英雄訪問舞台跟大家一起分享喜悅，今天照著捕手想要的位置丟，變化球壞球還是有點多，但也一直告訴自己「一定可以」。

徐若熙表示，跟捕手搭配沒有特別討論什麼，把捕手要的與自己想要的感覺投出來，雖有遇到危機，但一球一球來，展現最好的一面，「遇到挫折不要氣餒，繼續努力，告訴自己我是最好的。」

之前一軍先發出賽表現不理想，徐若熙表示，很高興這次回到一軍可以順利拿下勝利，「之前的失敗都是前往成功的養分，我會繼續努力、變得更好」；也向球迷喊話，謝謝大家進場為球隊加油，往後比賽也會繼續努力。

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徐若熙 日職 廣島鯉魚

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