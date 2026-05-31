中職／味全龍前隊友緊盯徐若熙登板賽況 葉總：相信他會漸入佳境

日職福岡軟銀隊徐若熙今天重回一軍出戰廣島鯉魚隊，繳出6局無失分的表現，送出7次三振，經過在二軍的調整，回歸首戰就有好表現，他過去在味全龍的隊友，今天對戰統一獅隊賽前也密切關注徐若熙登板的表現。

徐若熙今天在主場登板對上廣島，比賽在台灣時間中午12點開打，正是龍隊準備開始賽前練習的時間，休息室的電視上就播著這場賽事的直播，而選手也不時利用練習的空檔透過轉播關心賽況，「得分了嗎？」、「若熙還在投嗎？」

徐若熙此戰投完6局無失分，而軟銀打線前5局沒攻下分數，直到6局下周東佑京敲出安打展開攻勢，接著近藤健介揮出二壘打敲回全隊第1分，味全龍隊休息室立刻爆出一陣歡呼聲，栗原陵矢轟2分砲後反應更熱烈，龍隊球員們看到徐若熙取得勝投資格，都替他感到開心。

龍隊總教練葉君璋也有關注徐若熙此戰的登板表現，看到他首局球速就飆到157公里，葉總說：「第一局對他來說是壓力，這場比賽對他應該也會有一些壓力，但看起來應該是有度過去了，就順了，看他投到後面也越來越自在，只要保持這樣的心情，相信會漸入佳境。」

葉總也提到，看得出來徐若熙這次回到一軍有做了一些調整，「動作可能比較沒有停頓，連結比較好，讓打者應該比較沒有時間掌握。」而他過去兩場在一軍先發大崩盤的表現，被認為或許有些有動作被掌握，葉總說：「我剛剛看也有修正了，有些小細節都有做到。」