中職／續等威戈神因還不到取捨時刻 林威助認為他有辦法更好

富邦悍將隊在爭冠期玩不了洋投風火輪，威戈神因傷已超過40天無法出賽，未在此際割捨，副領隊林威助不諱言，以他過往資歷、能力，「我們當然對他還有期待。」他指出，目前一軍三位洋投表現都不錯，評估還不到必須取捨的時刻。

儘管威戈神已經37歲高齡，但具備3季大聯盟資歷，3A也累積36勝25敗、防禦率3.98，打滾過日職、韓職，擁有實績因此備受期待，也為悍將扛起賽季首戰，然而3場先發內容欠佳，只拿下1勝2敗、防禦率6.92，4月19日在二軍登板之後就因手肘疲勞、發炎高掛免戰牌。

威戈神卡著1個寶貴的洋將註冊名額，已超過40天無法出賽，在爭冠時期勢必引起討論。

林威助表示，「做決定」這件事本身，只需要一、兩天，但目前一軍三位洋投表現都還不錯，威戈神的復健狀況也在持續進步中，評估還沒有馬上要做出決定的迫切性，「如果三位洋投有狀況，像是狀況不好或受傷，勢必要做出取捨，是要等或移出。」

林威助不諱言，投手狀況每年都不一樣，但威戈神的資歷這幾年都相當不錯，「以他的經歷和能力，應該是有辦法更好，我們當然對他還有期待，如果可以恢復身手，對球隊幫助一定會有。」

悍將本季原先採用一軍2投1野洋將配置，單周需要3位本土先發，在邦力多離隊後回歸3洋投，在無法啟動「風火輪」的情況下，每周仍要由本土投手扛下2場。今年李東洺投出本土王牌身手，悍將在他先發的場次打下7勝1敗，在2號、3號本土先發的場次戰績則為3勝8敗。

林威助也提到，今年從一開始使用洋砲，就是著眼希望本土先發有更多機會，也對陣中幾位本土投手撐起先發有所期待，但確實目前有幾位狀況沒有那麼好，「投手就是很難預測，每個階段的表現不太一樣，必須因應當下狀況調整。」