日職／重返一軍繳優質先發 徐若熙6局無失分飆157公里奪第2勝

日職軟銀隊台灣投手徐若熙重返一軍，今天在交流戰出戰廣島隊，先發6局無失分，送出7次三振，最快球速157公里，靠著隊友在6局下打下3分，加上牛棚成功守住局面，徐若熙回歸首戰就繳好投，拿下本季第2勝。

徐若熙歷經連兩場先發大失血後被降二軍調整，22日在二軍對廣島繳出9局無四死球完封勝，今天重回一軍先發，首局面對首名打者名原典彥球速就飆到157公里，雖被擊出安打，但接著K掉大盛穂同時一壘跑者盜壘失敗形成2出局，之後解決菊池涼介化解危機。

2局上徐若希雖被洋砲蒙特羅（Elehuris Montero）敲出二壘打，之後連續解決10名打者，直到5局上才再被法比安（Sandro Fabian）揮二壘打，仍力保不失分，第6局讓對手3上3下。

軟銀隊打線在6局下成功突破廣島隊先發投手岡本駿，周東佑京安打、近藤健介二壘打突破雙方0：0平手僵局，接著太平洋聯盟全壘打王栗原陵矢轟出2分全壘打，用本季第16轟替球隊多添保險分，軟銀3：0領先，也讓徐若熙帶著勝投候選人身分退場。

徐若熙今天投6局用82球，被敲出3支安打，送出7次三振，沒有失分，最快球速達157公里，繼4月8日對上西武隊7局失1分後再繳優質先發。雖軟銀牛棚在8局上被追回1分，但沒影響賽果，徐若熙順利收下本季第2勝。