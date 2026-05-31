快訊

風浪襲捲不聽勸海蝕洞露營 宜蘭神祕沙灘7車逾20人受困

2縣市發布大雨特報！恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／好冷！後藤光尊看大巨蛋樣樣好 唯獨冷到快感冒了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊總教練後藤光尊。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練後藤光尊。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋擔任主場球隊，3戰票房10萬6510人打破聯盟史上3連戰紀錄，總教練後藤光尊感謝球迷相挺，但聊到在大巨蛋出賽忍不住開玩笑說：「太冷了，會感冒。」

悍將帶著年度重磅主題日「G!POP流行音樂節」前進大巨蛋，首日票房2萬6510人，已經打破歷年周五最高票房紀錄，後兩天人數再升級，皆湧入4萬人滿場，合計10萬6510人，打破去年林智勝引退賽的10萬6316人，成為中職史上3連戰最高票房。

得知這項數字，後藤表示，「真的很感謝所有球迷，希望選手可以用表現回應球迷。」

悍將本周5戰都在大巨蛋，先以客隊之姿面對味全龍隊2場，再擔任主隊與中信兄弟隊進行3連戰，度過不用接受高溫考驗的一周。後藤也提到，比較擔心的是，這周在室內打，下周又移到室外。

看大巨蛋環境，後藤直言：「非常好，所有設備都很齊全。」唯獨有個問題是，真的太冷了，儘管出身歐力士隊的他，有過在京瓷巨蛋出賽的經驗，但他指出京瓷巨蛋不至於會覺得冷氣很冷，台北大巨蛋則是一進到球場就覺得一陣冷風吹來，休息室裡面也很冷，「比賽中還是會流汗，再吹冷氣就會比較容易感冒，我自己都覺得快要感冒了。」

2026世足賽倒數

中職 林智勝 富邦悍將

延伸閱讀

中職／連兩天4萬人！悍將3連戰破10萬人成聯盟紀錄 超越林智勝引退賽

中職／26510人進場！悍將「攻蛋」破周五紀錄 超越林智勝引退賽

中職／光總出招！19歲張育豪扛先發捕手 想起春訓寫下的目標

中職／超燃！曾峻岳燈光秀綵排已看過效果 「等一下要去看Youtube」

相關新聞

日職／第2勝登英雄訪問 徐若熙：失敗是通往成功養分

旅日福岡軟銀鷹隊投手徐若熙今天回到一軍，對廣島鯉魚先發6局無失分、飆速157公里，球隊以3比1搶勝；徐若熙奪生涯第2勝，...

日職／重返一軍繳優質先發 徐若熙6局無失分飆157公里奪第2勝

日職軟銀隊台灣投手徐若熙重返一軍，今天在交流戰出戰廣島隊，先發6局無失分，送出7次三振，最快球速157公里，靠著隊友在6局下打下3分，加上牛棚成功守住局面，徐若熙回歸首戰就繳好投，拿下本季第2勝。

中職／連兩天4萬人！悍將3連戰破10萬人成聯盟紀錄 超越林智勝引退賽

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋擔任主場球隊，票房開出紅盤，今天提前在中午12點過後宣布4萬人滿場，3戰合計10萬6510人，成為今年最賣座系列賽，也寫下悍將隊史3連戰票房新猷。

中職／陳傑憲跟球棒道歉 坦言扛壓力情緒釋放事後已反省

中職統一7-ELEVEn獅隊陳傑憲昨天比賽與球棒「互動」，陳傑憲坦言有壓力加上運氣不好才有情緒釋放，也知道摔球棒不適合，...

華南盃青少棒／江國豪表弟曾衒銘後援飆6K 球速暴衝140想拚職棒

華南金控盃青少棒賽開打第3天，彰化縣今天在平鎮棒球場對上雲林縣，僅管一開賽就陷入3分落後，但靠著打線在4局下灌進5分大局，加上隊長兼王牌投手曾衒銘後援4局飆6K封鎖對手，終場彰化縣以6：3勝出，繼續在敗部挺進。

中職／2天前剛說不想讓張仁瑋守外野 平野惠一自曝打臉：我是真的不想

「不想把阿瑋放在外野」言猶在耳，中信兄弟隊平野惠一今天賽前主動透露打臉自己兩天前發言的調度，也忍不住笑說：「我前兩天剛講過，我是真的不想讓他守外野。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。