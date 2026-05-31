中職／好冷！後藤光尊看大巨蛋樣樣好 唯獨冷到快感冒了

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋擔任主場球隊，3戰票房10萬6510人打破聯盟史上3連戰紀錄，總教練後藤光尊感謝球迷相挺，但聊到在大巨蛋出賽忍不住開玩笑說：「太冷了，會感冒。」

悍將帶著年度重磅主題日「G!POP流行音樂節」前進大巨蛋，首日票房2萬6510人，已經打破歷年周五最高票房紀錄，後兩天人數再升級，皆湧入4萬人滿場，合計10萬6510人，打破去年林智勝引退賽的10萬6316人，成為中職史上3連戰最高票房。

得知這項數字，後藤表示，「真的很感謝所有球迷，希望選手可以用表現回應球迷。」

悍將本周5戰都在大巨蛋，先以客隊之姿面對味全龍隊2場，再擔任主隊與中信兄弟隊進行3連戰，度過不用接受高溫考驗的一周。後藤也提到，比較擔心的是，這周在室內打，下周又移到室外。

看大巨蛋環境，後藤直言：「非常好，所有設備都很齊全。」唯獨有個問題是，真的太冷了，儘管出身歐力士隊的他，有過在京瓷巨蛋出賽的經驗，但他指出京瓷巨蛋不至於會覺得冷氣很冷，台北大巨蛋則是一進到球場就覺得一陣冷風吹來，休息室裡面也很冷，「比賽中還是會流汗，再吹冷氣就會比較容易感冒，我自己都覺得快要感冒了。」