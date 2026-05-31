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中職／林岱安近兩場一軍蹲捕都遇大局攻陷 光總：不是他的問題

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊捕手林岱安（左）。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊捕手林岱安（左）。記者許正宏／攝影

富邦悍將隊捕手林岱安近兩場一軍出賽，都碰到對手攻下大局，對於昨天遭中信兄弟隊九局攻下8分，總教練後藤光尊直言：「不是岱安的問題」，他表示，之後還會有很多先發機會，希望不要只用幾場內容去評斷。

林岱安近兩場在一軍出賽，先是4月21日面對樂天桃猿隊，第七局接替張進德，與先發投手陳品宏搭配，隨即出現猿隊的5分大局，包括李勛傑的三分砲；林岱安經過一趟二軍之旅，回歸後首場出賽在昨天七局接手蹲捕，而兄弟在九局上攻下8分大局成為戰線分水嶺，李吳永勤、賴鴻誠都遭遇控球危機。

後藤對此表示，「昨天比賽是真的沒辦法，在緊急狀態讓他上去，我們目前牛棚也是比較吃緊。」他指出，「岱安有段時間沒有上來，沒和上面投手搭配，還需要時間磨合、去了解對方。」

後藤提到，「昨天並不是岱安的問題，投手也很努力往好球帶攻擊，我並不在意昨天比賽狀況，昨天是昨天、今天是今天。」

林岱安季外以自由球員身份加盟，被寄予高度期待，場上表現自然因此更受關注。後藤盼不要只用幾場內容去評斷，「看完這一整季，希望他對球隊有所貢獻，端出好的內容，這樣就好。」

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林岱安 中職 李勛傑

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