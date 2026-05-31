中職／徐若熙先發6局無失分飆速157 龍隊友關注歡呼

日職福岡軟銀鷹隊投手徐若熙今天一軍先發6局無失分，最快球速157公里，6局下隊友支援搶分，味全龍隊前隊友關注比賽跟著歡呼。龍隊總教練葉君璋說，渡過首局壓力，越投越好。

徐若熙賽前3場日職一軍出賽吞下3連敗，近2場一軍出賽單場都失掉7分，5日下二軍調整，今天回到一軍先發，在主場福岡巨蛋迎戰廣島鯉魚隊。

徐若熙今天開賽首局就飆速，面對名原典彥打席最快飆到157公里，但被敲出右外野方向安打，接著三振大盛穗，後抓到盜壘跑者，再讓菊池涼介敲出游擊方向飛球出局、沒有失分，越來越穩，6局投完沒有失分。

軟銀隊打線火力支援，6局下近藤健介二壘打幫助球隊先馳得點，栗原陵矢開轟，2分砲取得3比0領先，也讓徐若熙有勝投資格。味全龍隊賽前練習不忘關注徐若熙的表現，6局下軟銀隊得分時，龍隊友看著轉播歡呼。

葉君璋表示，有大致看一下徐若熙先發狀況，過去兩場比賽開賽就有狀況，「第1局對他是壓力，但今天看起來渡過就順了。」葉君璋說，徐若熙今天狀況可能還不是最好，但繼續保持相信會越來越好。

葉君璋也提到，徐若熙看起來下二軍期間有做了一些調整，投球沒有頓點，也讓打者比較沒有時間準備，之前提到可能有些小動作被抓到，這些細節都有修正回來。

徐若熙今天總計用82球投6局，僅被敲出3支安打，投出7次三振、無失分，最快球速157公里，為勝投候選。