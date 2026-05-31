中職／光總出招！19歲張育豪扛先發捕手 想起春訓寫下的目標

富邦悍將隊榜眼捕手張育豪昨天靠代打解鎖一軍初登板，如今初先發的機會也到來，今天將以19歲75天之齡擔任先發捕手，搭檔江國豪。

總教練後藤光尊表示，張育豪在二軍已經把自己最好的一面都表現出來，接下來就看他上一軍能否用自己的能力去做貢獻。談到他昨天的打席表現，後藤則是爆料：「昨天看他的感覺，感覺真的是新秀，叫他代打時，他很興奮。」

張育豪的一軍初登板，就是在台北大巨蛋滿場4萬人場合，昨天在九局下一出局時代打申皓瑋棒次，面對兄弟投手盧孟揚，在球數2好1壞後打向一壘界外區遭到接殺。

張育豪對此表示，當時一心想為球隊貢獻，「沒有想太多，站上去其實聽不太到球迷聲音，很專注在當下。」今天再度面對4萬人場合，他說：「平常心，昨天遇過了，今天再遇一次。」

張育豪在今年開訓儀式上台喊出的目標是「幹掉戴培峰」，寫下的目標則是「趕快上一軍」，半季不到已要在一軍扛先發捕手，張育豪坦言沒想過可以那麼快，「我春訓有寫目標是趕快上一軍，但這是目標，寫出來要實際去做才知道能不能實現，我能那麼早上來，要謝謝教練團一直幫我調整、給我上場機會。」

張育豪是家中獨子，備受父母寵愛，他也透露從國小開始，爸媽幾乎所有比賽都會到，這個系列賽前兩場也不例外，「他們覺得不管我有沒有上場，希望我能把自己心裡準備好，隨時應對。」爸媽得知他今天將要先發，張育豪說：「他們跟我說，不要太緊張，把該做的做好。」