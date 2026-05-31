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日職／徐若熙回歸一軍6局無失分飆7K封鎖廣島 獲勝投資格

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日職／徐若熙回歸一軍6局無失分飆7K封鎖廣島 獲勝投資格

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
徐若熙今天交流賽先發對廣島。 DAZNTaiwan畫面提供
徐若熙今天交流賽先發對廣島。 DAZNTaiwan畫面提供

福岡軟銀鷹隊台灣投手徐若熙暌違超過3周後重返一軍先發，今天在日職交流戰登板，於主場福岡巨蛋對上廣島隊，主投6局無失分，送出7次三振，最快球速飆到157公里，靠著隊友在6局下攻進分數含栗原陵矢的2分砲，取得勝投資格，前6局打完軟銀隊3：0領先。

徐若熙開賽面對首名打者名原典彥，球速就飆到157公里，對決6球後被敲出右外野安打，接著K掉大盛穂，同時捕手山本祐大將阻殺跑者出局，徐若熙再解決菊池涼介，首局形成變相3上3下。

2局上徐若熙先抓下第1個出局數，接著被洋砲蒙特羅（Elehuris Montero）敲出中外野二壘打，之後連續製造2次滾地球出局，化解三壘有人的危機。3局上連投2K後再解決名原典彥，第4局更是用10球抓下3個出局數。

徐若熙在5局上連飆2K取得2出局，但他也在連續解決10名打者之後，被第7棒的洋砲法比安（Sandro Fabian）敲出二壘打，接著製造飛球出局，力保不失分，第6局也投出3上3下。

軟銀隊打線在6局下給予火力支援，成功突破廣島先發投手岡本駿，周東佑京安打、近藤健介揮出二壘打先打下第1分，目前洋聯全壘打王栗原陵矢接著轟出2分砲，本季第16轟出爐，替軟銀隊打下3：0領先。

徐若熙投完6局退場，靠球隊打下3分領先，取得勝投候選人身份，此戰共用82球，被敲出3支安打，送出7次三振，沒有投出四死球保送，也無失分，繼4月8日對上西武隊7局失1分後再繳優質先發，有望收下本季第2勝。

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徐若熙 廣島 日職

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