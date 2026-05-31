中職／UniGirls前進遊騎兵主場 舞台工作人員直呼「超可愛」

統一獅隊啦啦隊UniGirls持續展開「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」美國巡迴行程，昨天結束休士頓台灣日活動後，隨即搭乘長途巴士前往巡演第三站達拉斯，今天參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動，持續將台灣獨特的棒球應援文化帶向美國球場。

達拉斯台灣日由「達福地區台灣商會」主辦，也是當地首次舉辦這項活動，不僅主辦單位相當重視，遊騎兵球團也對首次台灣日活動投入許多心力協助，雙方皆期待藉由此次活動，讓當地台胞與美國球迷體驗不同於以往的大聯盟棒球文化。

賽前UniGirls於Globe Life Field主入口外的Arlington Backyard舞台帶來長達5分鐘的獅隊經典嗆司組曲演出，並於進行「統一尚勇」和「Strikeout」等經典台式應援教學，吸引近千名台僑及球迷到場同樂，與女孩們進行近距離互動。對於較少接觸應援文化的美國職棒球迷而言，也是相當難得的新鮮體驗，甚至連現場舞台工作人員都忍不住跟著

舞動，直呼「超可愛」。

有別於前兩站以球場內活動為主，達拉斯台灣日以場外同樂會形式呈現，也讓女孩們有更多時間能夠欣賞大聯盟賽事，留下不同於前兩站的珍貴回憶。除了遊騎兵主場台灣日活動外，達福地區台灣商會也特別安排UniGirls明天舉辦專屬簽名見面會，持續與當地球迷交流互動。

UniGirls接下來將前往本次「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」美國巡演最後一站亞特蘭大，為這次MLB台灣日巡演旅程畫下精彩句點。

統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供

統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供

統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供

統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供