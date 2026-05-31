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中職／UniGirls前進遊騎兵主場 舞台工作人員直呼「超可愛」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供
統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供

統一獅隊啦啦隊UniGirls持續展開「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」美國巡迴行程，昨天結束休士頓台灣日活動後，隨即搭乘長途巴士前往巡演第三站達拉斯，今天參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動，持續將台灣獨特的棒球應援文化帶向美國球場。

達拉斯台灣日由「達福地區台灣商會」主辦，也是當地首次舉辦這項活動，不僅主辦單位相當重視，遊騎兵球團也對首次台灣日活動投入許多心力協助，雙方皆期待藉由此次活動，讓當地台胞與美國球迷體驗不同於以往的大聯盟棒球文化。

賽前UniGirls於Globe Life Field主入口外的Arlington Backyard舞台帶來長達5分鐘的獅隊經典嗆司組曲演出，並於進行「統一尚勇」和「Strikeout」等經典台式應援教學，吸引近千名台僑及球迷到場同樂，與女孩們進行近距離互動。對於較少接觸應援文化的美國職棒球迷而言，也是相當難得的新鮮體驗，甚至連現場舞台工作人員都忍不住跟著

舞動，直呼「超可愛」。

有別於前兩站以球場內活動為主，達拉斯台灣日以場外同樂會形式呈現，也讓女孩們有更多時間能夠欣賞大聯盟賽事，留下不同於前兩站的珍貴回憶。除了遊騎兵主場台灣日活動外，達福地區台灣商會也特別安排UniGirls明天舉辦專屬簽名見面會，持續與當地球迷交流互動。

UniGirls接下來將前往本次「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」美國巡演最後一站亞特蘭大，為這次MLB台灣日巡演旅程畫下精彩句點。

統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供
統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供

統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供
統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供

統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供
統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供

統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供
統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供

統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供
統一獅隊啦啦隊UniGirls參與遊騎兵隊主場Globe Life Field舉辦的「DALLAS TAIWAN DAY」活動。圖／統一獅隊提供

2026世足賽倒數

遊騎兵 中職 統一獅

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