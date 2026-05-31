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南投市長盃棒球賽連4周開打 公所出招吸金拚觀光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，賽程橫跨四個周末。記者賴香珊／攝影
南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，賽程橫跨四個周末。記者賴香珊／攝影

南投市市長盃乙組棒球邀請賽今開幕，今年賽事規格升級，賽程橫跨四個周末，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，公所更將運動結合觀光，參賽報名費轉化為「在地消費基金」可扣抵市內開銷，留住參賽隊伍玩南投，打球兼觀光活絡經濟。

南投市公所指出，棒球是台灣的國球，為推廣在地基層及業餘棒球，公所與市體育會3年前舉辦市長盃乙組棒球邀請賽，廣邀全國各地乙組以上球隊以球會友，今年邁入第三屆，且因該賽事頗受歡迎，今年賽事規格升級，賽程橫跨四個周末。

南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽今天於南投縣立棒球場開幕，參賽球員來自各行各業，南投市公所今年也報名組隊參賽，市長張嘉哲將上場揮棒，與民間棒球好手同場競技，全台12支乙組頂尖球隊勁旅對決，展現熱血棒球魂。

公所表示，今年市長盃棒球賽預賽分成4組採三角循環賽制，各組取一名，共取4隊進入複賽，4隊將於6月21日（日）上午分組對決，同日中午進行冠亞軍賽，而在場地維護與安全規格上也做到最好，提供參賽選手享受優質比賽體驗。

而南投市市長盃棒球賽更將「運動」與「觀光」結合，首創將參賽報名費轉化「在地消費基金」，市長張嘉哲說，為提高球隊及其眷屬進南投市觀光消費，公所讓各隊報名費5000元變成消費金，品嚐在地小吃、購物或玩景點等均可直接抵扣。

張嘉哲說，透過將參賽隊伍的報名費用直接轉化為「在地消費基金」，全台棒球好手及其親友可以「來南投打球兼觀光」，拉長停留在南投市吃喝玩樂的旅遊時間，也提高群體消費機會，讓運動賽事成為實質帶動活絡地方經濟的動能。

南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，賽程橫跨四個周末。記者賴香珊／攝影
南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，賽程橫跨四個周末。記者賴香珊／攝影

南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，賽程橫跨四個周末。記者賴香珊／攝影
南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，賽程橫跨四個周末。記者賴香珊／攝影

南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，賽程橫跨四個周末。記者賴香珊／攝影
南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，賽程橫跨四個周末。記者賴香珊／攝影

南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，賽程橫跨四個周末。記者賴香珊／攝影
南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，賽程橫跨四個周末。記者賴香珊／攝影

南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，市民代表江秀春、廖詒綉等人熱血開球。記者賴香珊／攝影
南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，市民代表江秀春、廖詒綉等人熱血開球。記者賴香珊／攝影

南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，賽程橫跨四個周末。記者賴香珊／攝影
南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，賽程橫跨四個周末。記者賴香珊／攝影

南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，賽程橫跨四個周末。記者賴香珊／攝影
南投市第三屆市長盃乙組棒球邀請賽31日開幕登場，全台12支乙組球隊勁旅熱血對決，賽程橫跨四個周末。記者賴香珊／攝影

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