聽新聞
0:00 / 0:00
中職／連兩天4萬人！悍將3連戰破10萬人成聯盟紀錄 超越林智勝引退賽
富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋擔任主場球隊，票房開出紅盤，今天提前在中午12點過後宣布4萬人滿場，3戰合計10萬6510人，不僅寫下悍將隊史3連戰票房新猷，更打破去年林智勝引退賽的10萬6316人，成為中職史上3連戰最高票房。
悍將帶著年度重磅主題日「G!POP流行音樂節」前進大巨蛋，首日票房2萬6510人，已經打破歷年周五最高票房紀錄，後兩天人數再升級，昨天公布滿場票房，今天更進一步在中午12點過後就宣布滿場。
悍將「G!POP流行音樂節」三天賽後都安排演出，今天賽後將由「韓國人氣樂團」CNBLUE帶來專場級內容，場邊嬌點還有南韓職棒起亞虎隊啦啦隊KIA TIGERS CHEERLEADER連三天加入應援陣容。
本季大巨蛋3連戰最佳票房為中信兄弟隊上周末「K歌主題日」7萬4651人，悍將三戰破10萬人，成為今年最賣座系列賽，更站上中職史上第一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。