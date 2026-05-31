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中職／連兩天4萬人！悍將3連戰破10萬人成聯盟紀錄 超越林智勝引退賽

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中職／連兩天4萬人！悍將3連戰破10萬人成聯盟紀錄 超越林智勝引退賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將本周末一連三天在台北大巨蛋擔任主場球隊，3連戰合計10萬6510人進場。記者許正宏／攝影
富邦悍將本周末一連三天在台北大巨蛋擔任主場球隊，3連戰合計10萬6510人進場。記者許正宏／攝影

富邦悍將隊本周末在台北大巨蛋擔任主場球隊，票房開出紅盤，今天提前在中午12點過後宣布4萬人滿場，3戰合計10萬6510人，不僅寫下悍將隊史3連戰票房新猷，更打破去年林智勝引退賽的10萬6316人，成為中職史上3連戰最高票房。

悍將帶著年度重磅主題日「G!POP流行音樂節」前進大巨蛋，首日票房2萬6510人，已經打破歷年周五最高票房紀錄，後兩天人數再升級，昨天公布滿場票房，今天更進一步在中午12點過後就宣布滿場。

悍將「G!POP流行音樂節」三天賽後都安排演出，今天賽後將由「韓國人氣樂團」CNBLUE帶來專場級內容，場邊嬌點還有南韓職棒起亞虎隊啦啦隊KIA TIGERS CHEERLEADER連三天加入應援陣容。

本季大巨蛋3連戰最佳票房為中信兄弟隊上周末「K歌主題日」7萬4651人，悍將三戰破10萬人，成為今年最賣座系列賽，更站上中職史上第一。

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中職 富邦悍將 CNBLUE

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