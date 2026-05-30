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中職／我來按！陳九登主導配球 一句「我相信你」收服美美

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊陳九登此役的安打為自己解鎖首打點。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊陳九登此役的安打為自己解鎖首打點。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊在止敗戰役啟用一軍首見的投捕組合，陳九登、鄭浩均今天搭配出一場6局無失分好投，幫助黃衫軍終場以10：1大勝富邦悍將隊，為8連敗畫下句點，陳九登此役主導配球，賽前霸氣告訴鄭浩均：「我相信你的球，你就相信我的配球。」

陳九登至目前為止共在一軍先發蹲捕2場，先是27日搭配菲力士，再來是今天搭配鄭浩均，新鮮的組合，在今天一舉激化出好投。

陳九登透露，今天賽前鄭浩均有說，要不要他來按PitchCom，「我說沒關係，我來按。」他說儘管兩人已有一陣子沒有搭配，「但我賽前跟他說，我很相信他的任何球種，他的每顆球種都對打者很有威脅，我只給他這句話，我很相信你，你就相信我的配球。」

兩人過去在二軍有搭配經驗，陳九登說，鄭浩均是一位很好的投手，也教會自己很多東西，「我就是把和搭配下來的那一套發揮出來，有不錯的效果。」

此役在危機出現時，鄭浩均頻頻靠三振解危，陳九登對此指出，「剛好遇到中心棒次，美美今天狀況很好，我和他的配球就是沒想閃躲打者，我在蹲時很注重投手的第一個好球有沒有先搶下來，先搶下來才有空間去做引誘，這是他今天做得很好，才能這麼順暢。」

陳九登此役還解鎖一項里程碑，第五局的安打帶有1分打點，是他的生涯首打點。陳九登還原該打席，「那時二壘有人，對方（鈴木駿輔）真的是滿厲害投手，想法簡單化，打到中右半邊，讓壘上跑者可以推進，第一個目標是這樣，把球看得比較進來，剛好是變化球，就對到timing，才會有後面的安打。」

2026世足賽倒數

中信兄弟 中職 鄭浩均

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